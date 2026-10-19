普發現金易 培育人才難

朝野爭相喊出普發現金一萬元、兩萬元，彷彿金額愈多，愈能展現「誠意」。台灣大學校長陳文章近日提出另一個值得朝野深思的問題：高等教育人才培育特別預算，三年僅有二百億元，面對國際人才競爭，是否應該留下更多資源，支持教育留才、攬才？此言不僅點出教育資源的困境，更折射出台灣公共財政的優先順序，究竟應著眼掌聲，還是長遠國力？

依政府規畫，普發現金一萬元所需經費約二三五七億元，若提高至兩萬元，支出規模翻倍。儘管與高等教育支出相比，兩者用途不同，但這確實值得國人追問，為什麼全民發錢可以動輒數千億元，攸關國家未來的人才培育，卻只能以有限的預算苦撐？

當然，普發現金並非毫無道理，若是稅收超出預期，政府在財政穩健、未排擠必要支出的前提下，將部分成果回饋人民，既有照顧民生的意義，也可能帶動消費；對生活負擔沉重的家庭而言，一萬元亦非毫無幫助。但若朝野把普發金額當成政治競逐的籌碼，甚至以加碼多少，做為誰更「關心民眾」的衡量標準，這就失去了普發現金的本意。

公共財政不是菜市場喊價，更不是選舉場合的紅包競賽，每一筆支出都應考量機會成本；今天把錢花在某一用途地方，就可能減少未來投入其他政策的空間，若只強調人民眼前多拿一萬元，卻不談國家未來少了什麼，這樣的財政承諾如何稱是周全？

更值得警惕的是，高等教育並非單純的支出項目，而是國家競爭力的基礎工程。台灣仰賴半導體、人工智慧及高科技產業，在國際經濟中取得重要地位；然科技優勢不會永遠自動延續，產業升級需要研究人才、大學發展需要優秀師資，基礎研究更需要長期而穩定的支持。倘若只看見科技產業創造的亮眼數字，忽略培養人才的教育體系，終究形成產業繁榮卻學術人才流失的矛盾。

陳文章說，延攬國際學者不只是薪資問題，還涉及住宿、子女教育、研究團隊組建及校內聘任制度的彈性。人才競爭早已非單比誰開的薪水高，而是看整體研究環境與發展機會。國外大學及科技企業提供更優渥的待遇、更充足的研究資源，台灣若仍受限於經費不足、行政程序繁複，即使提出攬才計畫，也留不住真正需要的人才。

況且，人才危機並非只有大學，中小學教師招聘不易、教師離職率上升，同樣環環相扣。基礎教育若無法吸引並留住優秀教師，高等教育何以培育優質人才。從中小學師資待遇、工作環境，到大學研究經費、學者薪資與國際合作，政府都應提出負責的規畫，而不是任由學校自行籌措資源來勉力支撐。

普發現金只能帶來一時滿足，教育才是創造長遠的財富。發現金可紓解家庭燃眉之急，但負責任的政府，不是讓人民今天領了多少現金，下一代卻沒有值得期待的未來。朝野應在普發現金之外，為教育與人才經費留下空間；否則，忙著分配今天的經濟成果，卻未能投資創造明天的人才，最後失去的不只是幾百億元而已。