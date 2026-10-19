法國近日因高中生抗議事件演變為全國大暴動，事件背後不僅是單純的治安失控，更是法國乃至整個歐洲長期積壓的「教育體制崩潰、財政緊縮與社會階級對立」等多重危機的總爆發。

事件導火線非常具體。巴黎近郊的高中學生因不滿長期師資嚴重短缺、校舍破舊失修、大學申請制度不透明而發起抗議。然而，隨著高通膨、燃料價格暴漲等民生焦慮匯流，激進團體與犯罪分子趁虛而入。原本具正當性的學生運動，演變成暴力犯罪。

問題之所以愈燒愈大，原因在於財政危機與緊縮政策的激烈碰撞。法國面臨二戰後最高的公共債務，為了止血，總理勒克努被迫推出緊縮預算案，但對基層而言，學校已沒有老師、公共服務極差，政府卻繼續砍預算、凍結薪資並加稅，點燃了全民怒火。

當政治制度僵化、國家財政破產時，失控的集體憤怒往往會越過體制，將傷害轉嫁給同樣身為受害者的小市民。法國是舉世最自由的國家之一，如今變成這副模樣，這是我們心目中嚮往的自由嗎？