聽新聞
0:00 / 0:00

過度自由的代價

聯合報／ 鄧鴻源／大學教授（新北市）

法國近日因高中生抗議事件演變為全國大暴動，事件背後不僅是單純的治安失控，更是法國乃至整個歐洲長期積壓的「教育體制崩潰、財政緊縮與社會階級對立」等多重危機的總爆發。

事件導火線非常具體。巴黎近郊的高中學生因不滿長期師資嚴重短缺、校舍破舊失修、大學申請制度不透明而發起抗議。然而，隨著高通膨、燃料價格暴漲等民生焦慮匯流，激進團體與犯罪分子趁虛而入。原本具正當性的學生運動，演變成暴力犯罪。

問題之所以愈燒愈大，原因在於財政危機與緊縮政策的激烈碰撞。法國面臨二戰後最高的公共債務，為了止血，總理勒克努被迫推出緊縮預算案，但對基層而言，學校已沒有老師、公共服務極差，政府卻繼續砍預算、凍結薪資並加稅，點燃了全民怒火。

當政治制度僵化、國家財政破產時，失控的集體憤怒往往會越過體制，將傷害轉嫁給同樣身為受害者的小市民。法國是舉世最自由的國家之一，如今變成這副模樣，這是我們心目中嚮往的自由嗎？

法國 校舍 巴黎

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

法生活成本與教育問題引爆抗爭 暴力衝突數十年罕見

好讀周報／一場校園抗議為何失控？法國學潮延燒全國 26萬人上街抗議

法國55萬人示威失控！闖市政廳縱火、洗劫商店 1200人被捕

債務3.6兆歐元、殖利率創24年新高 法國財政困境如何點燃高中生學運？

相關新聞

法國暴動映照賴政府困境

隨著法國暴動愈演愈烈，有論者開始拿它和一九六八年工運學潮相提並論。不同的是，一九六八年當時總統戴高樂和總理龐畢度還能控制國會多數，因此能夠靠解散改選脫身。相對地，二○二二年以後馬克宏必須依附僵局國會局面任命少數政府。影響所及，今時今日他無法根據第五共和憲法意旨做出迅速處置。一九九七年我國仿效法國採行雙首長制，朝野各界允宜借鏡相關經驗，避免重蹈覆轍。

看巴黎學潮 反思台灣教師荒

上周末，法國各地街頭示威抗爭再起，並造成不小動亂，甚至外溢到鄰近歐洲國家。

過度自由的代價

法國近日因高中生抗議事件演變為全國大暴動，事件背後不僅是單純的治安失控，更是法國乃至整個歐洲長期積壓的「教育體制崩潰、財政緊縮與社會階級對立」等多重危機的總爆發。

普發2萬的財政幻覺與永續隱憂

受惠於人工智慧與半導體商機的強勁帶動，央行將今年度經濟成長率大幅上修至百分之十一點四八；在亮眼的數據背後，要求「全民共享紅利」的政治聲浪也隨之四起。

錢潮之後，誰為通膨埋單？

普發現金、軍公教調薪與兒少津貼接連推進。這些政策目的各異，卻都可能影響家庭所得、消費需求與財政支出。這些措施究竟能帶動內需、共享經濟成長；還是可能推升物價，進而迫使央行升息，讓房市與股市面臨重新估值？這是台灣不應忽視的總體經濟課題。

波波漫畫

波波漫畫

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。