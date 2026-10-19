看巴黎學潮 反思台灣教師荒

上周末，法國各地街頭示威抗爭再起，並造成不小動亂，甚至外溢到鄰近歐洲國家。

這一連串的動亂，是在法國連續多周的學生抗議後爆發。原先，僅是高中生拉起封鎖線，他們的訴求非常陽春：請給我們老師上課。法國公立中學目前正面臨難以置信的窘境，今年秋季開學後，高達五成三的國高中至少缺少一名科任老師；部分學校因為課桌椅不夠，學生只能坐在地上聽講；漏水、牆壁發霉、連廁所門都修不好，更成了不少郊區學校的日常。

這場由教師罷工點燃、學生接棒串聯的全國抗爭，點出了一個殘酷的現狀：在政府緊縮開支的政策下，基礎公共服務正承受著巨大的壓力。

這場教育危機的根源，實為國家財政的結構性困境。法國公共債務已逼近三點六兆歐元，在沉重的利息負擔與歐盟赤字規範的雙重夾擊下，政府不得不祭出嚴格的預算撙節措施。當「控制財政赤字」成為施政最高指導原則，教育、醫療等仰賴大量長期投資的公共服務便不可避免地遭到排擠。法國總理雖要求優先處理師資不足問題，但在緊縮預算的現實下，巧婦難為無米之炊。

台灣教育現場同樣面臨「找不到老師」的困境。每逢開學，各縣市中小學歷經十幾次招考，依然招不滿代理教師已是常態；少子化並未自然促成教育精緻化，反而因員額控管僵化、薪酬結構缺乏誘因與行政業務繁重，導致優秀人才加速流失。更值得關注的是未來的財政風險：隨著超高齡社會到來，法定社福支出與各項剛性預算勢必激增，中央與地方的財政彈性將愈發限縮。一旦遭遇經濟波動，政府是否也須在財政帳面與公共服務之間殘酷地做出割捨？

教育是維繫國家競爭力的人力資本投資。法國學潮證明了，透過壓縮教育現場的資源控制國家赤字，代價是犧牲一整個世代的受教品質，最終引發難以收拾的社會動盪。檢視我國資源配置，政府在推動各項津貼與短期補助之餘，更應及早正視師資待遇與基本教學環境的長期缺口。莫讓法國街頭那句「我們想上課」的無奈，未來在台灣的教室裡重現。