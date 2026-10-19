法國暴動映照賴政府困境

隨著法國暴動愈演愈烈，有論者開始拿它和一九六八年工運學潮相提並論。不同的是，一九六八年當時總統戴高樂和總理龐畢度還能控制國會多數，因此能夠靠解散改選脫身。相對地，二○二二年以後馬克宏必須依附僵局國會局面任命少數政府。影響所及，今時今日他無法根據第五共和憲法意旨做出迅速處置。一九九七年我國仿效法國採行雙首長制，朝野各界允宜借鏡相關經驗，避免重蹈覆轍。

在這方面，下述兩點值得注意。第一，雙首長制試圖以行政強勢維持政治穩定，它的前提在於總統或總理當中至少有一個人能夠掌控國會多數，順利推動施政。在非左右共治時期，總統是國會多數實際擁有者，和總理間存在主從關係，最為理想。而在三次左右共治時期，總理雖然和總統理念相左，但同樣能夠憑藉國會多數綜理全局，問題也不大。

二○二二年以後法國政局出現空前變化。總統馬克宏雖然連任成功，卻也失去國會多數。與此同時，極右和極左政黨崛起和彼此間不相容增加多數組閣難度，讓少數政府無從推動必要的樽節政策，又或是想要推動的時候招來主要政黨和利益團體反彈。這次工運學潮之所以如此嚴重，就是因為有年輕世代、黃背心運動、工會和不屈黨動員，讓勒克努政府在推動二○二七年預算的時候舉步維艱。

相較於法國，二○二四年以後我國總統和內閣都不能掌控國會多數。抑有甚者，他們必須面對近乎鐵板一塊的國會多數。近日各政黨在普發現金數額方面的尖銳對立，再次凸顯少數政府困境。在民主國家，預算權（power of purse）為國會所有是無庸置疑的。無論民進黨政府如何遊走在總統制和雙首長制之間，要想「將所有好處盡歸於己，所有壞處盡歸於人」，難度是很高的。

第二，經驗顯示總統必須替施政成敗負起最終責任，稍有不慎就會給自己和國家帶來災難。面對民族聯盟和不屈黨步步進逼，馬克宏始終對二○二七年總統改選抱持僥倖心理。結果不僅他的施政滿意度江河日下，來到百分之十六的歷史新低，六個月後，極右和極左的候選人很有可能將同時擠進總統選舉第二輪決選。果真如此，法國人民的苦難恐怕才要開始。

如同馬克宏，賴清德總統沒有替少數政府解套的念頭，大罷免失敗更加激化政黨間的對立。相形之下，馬克宏還肯在二○二四年解散國會提前改選，賴總統似乎是想等到二○二八年再嘗試同時獲得總統和國會多數，這意味少數政府至少還要空轉兩年，能否有效因應瞬息萬變的國內外情勢，實令人存疑。揆諸實際，民意給予民進黨政府的支持並不見強，否則後者不需要推動自己先前曾反對的普發現金政策。

如同法國，我國政府負債也在快速累積，主要原因厥爲各政黨爭相提出和通過沒有穩定財源挹注的撥款法案，長此以往，恐將和法國等先進國家一樣，陷入難以為繼的窘境。法國年輕世代對於教育品質和未來生活開支的畏懼心理，近來在我國也初見端倪，需要有個多數政府積極推動改革。倘若各政黨拒絕遵守倒閣解散等基本規範，就有可能坐視民粹領袖崛起，到時或將後悔莫及。