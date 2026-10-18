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給超高齡社會的「運動處方箋」

聯合報／ 黃煜／清大運動科學系教授、運動事業及政策中心主任（桃園市）
愈來愈多熟齡族透過健身重訓達成願望、解開心結、改變人生。記者曾原信／攝影
愈來愈多熟齡族透過健身重訓達成願望、解開心結、改變人生。記者曾原信／攝影

台灣進入超高齡社會後需要擔心的，不是老人變多，而是增加的衰弱、失智與失能。當長者逐漸失去自主生活能力時，再好的醫療與藥物也未必能解決問題，因此高齡化時代，必須思考是否推動「運動處方箋」？

高齡政策不能只問「疾病有沒有控制」，應該問「他還能不能自己生活」，而透過運動增加肌肉力量，對長者的自主生活能力有深遠影響。只是高齡族群的身心狀況差異甚大，用同一套標準要求所有老人，不僅效果有限，甚至可能增加風險。因此，高齡者要的是「適合自己的運動」。運動處方應依個人的疾病風險、肌力、平衡、步行能力、心肺功能及生活需求，量身打造出運動方案，並持續追蹤調整。

換句話說，必須從「疾病處方」走向「功能處方」。當然，運動並不是高齡健康的唯一解方。睡眠與營養同樣是維持認知、肌肉與身體功能的重要基礎。因此，未來的運動處方箋可以進一步發展成「1＋2高齡健康處方」。

然而，處方箋的落實還須思考：在哪裡做？誰來帶？誰來陪？健康長者可自主前往運動健身據點；衰弱前期者接受小班指導；行動能力明顯下降者，則由社區、長照甚至到宅服務。最容易被忽略的是陪伴，從指導人員、同儕及家庭成員都應該試著扮演這個角色，讓運動處方箋的推動有人同行。

這個制度需要跨部會協作。衛福部擁有醫療、健康促進、營養與長照體系；運動部則具有運動專業、全民運動與適應運動資源。前者找出「誰需要介入」，後者解決「如何安全、有效而持續地動」。政府應建立跨部會「高齡運動處方箋制度」，由衛福部負責健康風險評估與醫療轉介，運動部建立功能評估、專業人才及運動健身據點認證，再依長者功能程度媒合住家附近適切服務。運動健身據點也可以成為高齡健康的前端守門站，提供簡易功能、營養及睡眠風險篩檢，發現問題再轉介相關專業。

當然，政策必須思索財務議題，採使用者付費，可能使最需要服務的人被排除；全由政府提供，也不具有財務永續性。因此，可採「公共財源為底、部分負擔為輔、健康誘因加碼」的模式。衛福部從預防及延緩失能與長照角度投入；運動部負責專業、據點與運動幣；地方政府補足社區服務。具有支付能力者適度部分負擔，衰弱、失能高風險及經濟弱勢者則提高補助。

政府要理解的不只是「讓一名資深公民運動要花多少錢」，而要算另一筆更大的帳：今天不投資健康，未來失智、失能與長照要花多少錢？面對高齡議題，需要的不只是更多藥物與照護人力，更應把資源投入「失能之前」。從疾病處方走向功能處方，從單一運動走向「運動＋營養＋睡眠」，畢竟最好的長照政策，就是讓長者盡可能晚點進入長照。

高齡化 運動 超高齡社會

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