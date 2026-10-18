賴總統只見秋毫 無視憲政大火

近日台北一○一董事長賈永婕赴立法院備詢的穿搭，意外引發朝野立委關於「純樸」與「專業」的口水戰。賴清德總統隨後迅速在社群平台發文，貼出自己穿花襯衫開會的照片，強調一個人的專業與認真不該用穿著評斷。此舉固然敏銳捕捉了網路社群對多元包容價值的共鳴，但國家最高權力者將寶貴的政治資本消耗於這類雞毛蒜皮風波中，委實存在「明察秋毫之末，而不見輿薪」的系統性風險。

在現代決策理論中，一個健全的組織必須清晰劃分「治理」與「管理」兩大層級。簡單來說，治理的任務是確立組織的長期願景、核心價值、方針原則與風險承受邊界，治理者（如企業董事會、國家元首）不參與日常營運，而是決定「決策的規則」並平衡利害關係人利益；管理則是管理階層（如執行長、行政院與各部會首長）在治理者給定的戰略框架與資源預算內，進行日常營運、戰術執行與流程優化，將宏觀的願景轉化為可執行的具體指標。

將此架構對應到國家體制，總統毫無疑問高居國家的最高治理層級。總統的職責是定調大政方針、守護憲政秩序、調和機關衝突，並為國家大船指引方向；行政院長與內閣各部會，則是負責推動民生施政、確保日常行政順暢的「最高管理與執行團隊」。

以此理論審視賴總統近期的施政，便能發現一種結構性的決策落差。在主權、國防與國土韌性上，賴總統透過親自領軍的三大任務型委員會，將氣候變遷與社會防衛拉高到國家安全層級，這確實展現了「見輿薪」的治理者高度。然而，回看內政與憲政運作，攸關國家核心運行的結構性巨型風暴正接連引爆：中央政府總預算案雖已在八月通過，但也創下了超長卡關記錄，更造成朝野嚴重對立；司法最高人事如大法官提名受阻，憲法法庭面臨人數不足的真空狀態。

這些真正攸關國家長治久安的僵局，恰恰是最高治理者最需要做出明確決策、進行憲政協調的關鍵時刻。但在這些艱難的死結上，社會大眾所感受到的，反而是治理層級的「以拖待變」與政策觀望，至今未見總統展現大開大闔的破局魄力。

兩相對比之下，立法院質詢時的服儀風波與言詞摩擦，在決策理論中，純屬行政機關與立法機關在日常營運互動中的「微觀管理」範疇，由行政院與立法院自行溝通調適即足，完全不需要動用國家元首的高度進行隔空指正。

在決策理論中，「高階領導人的注意力」是組織中最稀缺、最昂貴的資源。當在野黨與社會大眾看到國家元首在總預算僵局上不願退讓、不願重整戰略，卻有閒情逸致在社群上「指導服裝穿搭」時，這種職能上的降格，不僅無法化解實質的政治對立，反而會給人避重就輕、以公關議題模糊重大治理焦點的觀感。這種「戰略上觀望，戰術上微管」的決策錯配，正是導致當前國家治理機器持續空轉的主因。

總統治國如同引領一艘巨輪。船長和船員固然要在航道上避開暗礁、注意儀容，但船東與領航員的核心職責，是定調終點港口並在暴風雨中穩住航線。期盼賴總統能將社群上的明快與敏銳，轉化為突破朝野僵局、定調能源轉型與解決憲政人事危機的實質政治魄力。唯有移開專注於秋毫之末的放大鏡，收回過度介入微觀管理的巨手，真正著手撲滅眼前的憲政大火，才能帶領國家走出當前的虛耗困局。