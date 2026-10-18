星期透視／韓流助威萬安旋風，能壓制洋流？

本以為蔣萬安以政績與人設建構的「萬安旋風」已讓市長選舉無懸念，孰料綠營候選人沈伯洋接連藉知名夜市造勢，形塑了強大且「破圈」的「洋流」，對蔣形成極大壓力，迫使蔣以主帥親征變陣，熱戰直球對決；兩股力量較勁除拉高選情關注度外，更激盪出周邊助陣的力量，就是韓國瑜的「韓流」，以戰略拉高直攻黨政高層，特別是在萬安旋風外溢效果受限的當下，已成年底選舉國民黨維穩關鍵。至此，萬安旋風與韓流聯手反制洋流，會激盪出什麼化學變化，能否壓制洋流外溢，已成關鍵話題。

洋流成形除提早起步、藉力使力、強化社群行銷主導議題設定後，「樂隊花車效應」更讓其成為最夯潮流，甚至這種「潮」已超越蔣萬安的「帥」，在網路聲量占盡優勢；也因始料未及，蔣團隊雖快速回防，但要有效控制仍力有未逮，甚至讓沈展現破圈氣勢及外溢效果，蔣反而陷入動輒得咎的風險中。故日前ＴＶＢＳ民調顯示，蔣雖領先，但差距已縮至百分之八，中間選民更只差百分之四，蔣只有「脆弱的優勢」，要險中求勝，唯有強化內控、減少戰術失誤，同時在戰略上鋪陳更有效的軸線，才能轉危為安。

所幸蔣團隊危機意識極強，快速變陣後，蔣直攻沈對毒品及廢死議題「昨是今非」並拋出「遷移松山機場」的震撼議題，強化議題設定；況且該議題之前綠營候選人多有提出，不只可測試綠營是否「逢蔣必反」外，更能延續輝達落腳北士科的政績，強化台北作為ＡＩ首都的決心；當綠營反擊為何選前才提時，蔣更秀出二○二三年就表達遷松機立場的公文反制，足見蔣提此政見欲開闢新戰場的戰略宏觀。特別是沈對ＡＩ園區竟似有「是要廊什麼帶」、「開會只要視訊就可以」的論述，更讓蔣的戰略達到誘敵深入的效果，強化領導品牌利基，有效將選舉脈動又導回他最強的政績與北市未來發展的連動上，穩住局面。

蔣團隊直切市政議題作為主軸後，立法院長韓國瑜也直攻賴卓體制，特別是國慶致詞脫稿演出，不僅稱大罷免是政治獵殺，也質疑卓榮泰對立院通過的法案不副署，更強調台灣民主不能被認為是「假民主、真獨裁」，批判力道之強除展現韓在立院積極協調通過一一五年中央政府總預算，但賴卓並未回報以善意的不滿之外，也在為低迷的藍軍選情開闢新戰場，期待藉此「穿雲箭」集結藍軍力量逆轉選情；再者，韓當然也要藉「韓流」威力來牽制府院黨對蔣的圍攻，讓蔣能騰出手來以政績與未來規畫來展現治理能力，強化民調中過半的施政滿意度，進一步制約洋流擴散的可能。

至此，「萬安旋風」已與「韓流」分進合擊，建構藍軍反攻灘頭堡，但要破解洋流，仍得控制幾個變數。第一，蔣市府政績政見得有效聯防，避免對手找到破口而長驅直入；第二，要攻堅沈的人設已然不易，畢竟其鐵粉強勁、社群聲量高，強攻未必討得到便宜，蔣以市政專業誘敵深入或才是反制王道；第三，蔣韓聯手抗洋流已足夠，不要全黨圍攻，因為反而可能幫沈鍍金，強化「造神」效果。同樣的，藍軍「全黨救蔣」也非良策，畢竟可能削弱蔣的能量，反有助於綠營貼負面標籤。

最後，近日有藍營中央委員想提案開除邀請沈上節目的趙少康黨籍，更是全無必要，畢竟此舉恐形塑國民黨狹隘封閉的負面印記，引發內訌，更不利於拓展中間選票。總之，決戰號角已吹響，能有效控制變數，萬安旋風才能風雲再起。

（作者為文化大學廣告學系教授）