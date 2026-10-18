大屋頂下／花襯衫狂襲白襯衫─沈伯洋鏖戰蔣萬安

就像去年的大罷免，全民仍然想不通賴清德為何當時會以曹興誠及沈伯洋為思想論述及運動操作的旗幟人物？此時正在進行的九合一選舉，賴清德又以沈伯洋為思想論述及運動操作的靈魂人物。

匪夷所思。

滾滾「洋流」正在如法炮製另一場超越「大罷免」等級的滔天政潮。

沈伯洋的思想論述及運動操作，在大罷免中徹底失敗，但賴清德現在又把同一個沈伯洋推回九合一，似乎志在必得。

沈伯洋現在玩的是「一二三／木頭人」。他完全沒有否定或修飾他自大罷免以來的思想論述及運動操作，只是在每個轉身的時候玩弄「我還是我，我又已不是我」的變臉遊戲，心中想的是每次只要換一件花襯衫亮相，再每次換上兩句不同的政治口白，就能建立「我是我又不是我」的認同悖論。

沈伯洋勤換花襯衫，或不妨在新髮型上再別一朵毛線蝴蝶結，必將更有戲味。

賴清德將沈伯洋起用為九合一選舉的靈魂人物，形同將選舉的勝利主要寄託在沈伯洋的思想論述、運動操作及人格表現上。他必深信，沈伯洋可以代表他追求此次選舉的內涵與目標，而賴清德的終極政治實踐也可以透過沈伯洋經此次選舉完成。

沈伯洋贏了，「台灣」就贏了。

因而他開柙放出了青鳥黑熊，引爆了「洋流」，讓他們每天在街頭玩「一二三／木頭人」遊戲。選舉起跑日距今不到一個月，沈伯洋還在問：「你猜猜看，我是誰？」

沈伯洋的答案是：我就是賴清德的分身和縮影。

九合一選舉不是沈伯洋的選舉，是賴清德的。賴清德不能只用「猜猜沈伯洋到底是誰」來矮化異化這場選舉。賴清德有比此嚴峻千萬倍的內外治理問題要回答。他不能只玩弄「花襯衫沈伯洋是誰」？而首須面對：「一、二、三，木頭人，我賴清德到底是誰？」

沈伯洋就是賴清德。

嚴肅地說，站在七十七年來台灣的內外相對處境看，賴清德可謂是最失德也最失能的民選「民主」總統。

罄竹難書，僅舉犖犖大者。

例如，他發動大罷免，不但要清空立院反對黨，更公開宣示要在全社會「打掉雜質」。在民主社會中，任何一個最基層的國民也不應有這種的反民主思想，而居然唯賴清德與人不同。

就民主政治言，這樣的思想完全不是民主，而是狼心狗肺。

賴清德根本不是一個「民主人」，這是根本的問題。

再如，賴清德身為總統，卻不是中華民國憲法的守護者，而竟然是亂憲毀憲的憲法之賊。他發動對立院完成立法的法案不副署、不執行，是以總統一人毀滅了立法院，完全違反憲法職守。

再如，他將司法作為政治武器，已是有目共睹。他欲任命陳永興為監察院長，又欲任命姚立明為司法院副院長，你不認為他打心底就是要毀掉監察院及司法院嗎？

再就中華民國問題言。如今已是「中華民國已掏空／民國已異化」。川普公開宣示「有人要搞台獨，我們不願見有人走向台獨」。台獨可謂在賴清德任內被美國畫上了底限。賴清德的台獨操作竟也如此拙劣。

又如，非核政策濫耗上兆元的納稅錢，最後又回到重啟核能，這是歷來台灣最腐敗的能源政策。再如「台積電」終將體系打包自台灣遷出，這也是台灣有史以來最失敗的經貿政策，賴清德卻佯裝喪事喜辦。

種種切切，罄竹難書。這些皆不可能在「沈伯洋變臉木頭人」身上找到答案。一二三，木頭人。賴清德必須透過這場選舉自己回答：「我賴清德究竟是什麼人？」

賴清德以沈伯洋戰蔣萬安。可說是一個針鋒對麥芒的選擇，更是一個刀口舔血的選擇。就整體的台灣歷史敘事而言，這好像就是打開一幅橫軸，讓蔣萬安的橫軸由一九四九年逐年順翻至今日，而讓沈伯洋的橫軸由今年倒轉翻回以前。

蔣的身世周折，台灣的經歷也較坎坷。但是時間愈拉長到今天，愈看得出國民黨在台灣的治理可謂有方向也有成績，迄今中華民國憲法仍是台灣賴以寄命的政治支柱，而台積電等也已成為台灣國計民生的憑藉。在這個歷史大趨勢下，出現了蔣家第四代蔣萬安競選台北市長的場景，而且相當受到肯定與支持，這當然不是「狸貓換太子」的故事，而更應視為台灣社會自我療癒的強大能量及包容成長的跡象。這樣順向翻開這條愈來愈精緻美麗的橫軸，足證今天的中華民國值得擁有這樣的光榮與成績。

但是，如果要倒翻這橫幅。賴清德難道要把沈伯洋這類人物的思想論述、運動操作及人格表現作為台灣的政治靈魂及旗幟，操作「打掉雜質」「在台灣製造一批猶太人」「沈伯洋認領女兒／蔣萬安認領祖父」的政治大倒退，則這是台灣民主的自我墮落，而絕非提升。

鄭重提問：沈伯洋是台灣新世代及大未來的政治代表人物嗎？沈伯洋就是賴清德自己的政治水準及境界的投射與代表嗎？

賴清德正明白告訴我們：沈伯洋這樣的人物就是賴清德政治理想的化身，也就是台灣新世代及大未來典範；民進黨若經此贏得選舉的「沈伯洋化」，賴清德將依「沈伯洋型範」來「洗滌人心／打掉雜質」，為大家將台灣塑造成一個光輝燦爛的「青鳥山巔之國」。

蔣萬安常穿白襯衫，沈伯洋喜穿花襯衫。這是一場花襯衫狂襲白襯衫的大戰。

然而，其實年底的選舉氣氛已有丕變。

川普說，要那些不選共和黨的選民下地獄。又說，只要共和黨贏得選舉，全民一律普發五千美元。

台灣的情況尤有甚之。賴清德造成的國內外治理較川普更糟。但賴清德發動的金錢賄選則可謂較川普更有過之。老農年金、國民年金、基本工資、計程車補貼、房租補貼、國民帳戶等等，形同大水漫灌，幾乎已成填鴨式的賄選。加上由於股市熱烈，經濟預期亦佳，此次選舉的「經濟選民／股市選民／福利選民」已成選舉的重要支撐。

這樣的選舉，賴清德政府在前述國家高遠治理上的失德失能可能得不到追究，反而會因政策的金錢賄選而得到支持。

這將是賴清德買到了選票，選民出賣了民主。

選局的這個走向極關重要。看一看，川普買票及賴清德買票，誰能得逞？

一二三，木頭人，花襯衫狂襲白襯衫。