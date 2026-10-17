讀家觀點／政府空中樓閣的認知症照護方案3.0

行政院十五日通過衛福部所提「失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0」報告，目標二○三五年達標「失智友善台灣８８８」，猶如空中樓閣，原因是未見如何建構台灣認知症醫療、護理、照護等專業人員的跨領域培訓計畫，沒有跨領域訓練的專業人員，服務從哪裡來？

美國早從二○二二年起，就已發覺家庭醫師對認知症診斷、照護知識與能力不足，開始培訓加強，如此才能落實全球認知症政策：及早診斷、及早發覺、及早改善生活方式。

台灣長期以「失智症」汙名化此一至今尚無藥物可治癒的腦神經退化性疾病，無論國際阿茲海默症協會或美國阿茲海默症協會，多年來均努力推動去汙名化，只因被汙名化後，民眾就不願面對，如何願意就醫診斷、接受照護訓練？日本於二○○四年改為認知症、香港二○一二年改稱認知障礙症，台灣則有醫學中心基於尊重患者人權，早改稱記憶門診。

認知症至今尚無可治癒藥物，因此全球策略訂為：及早診斷、及早發覺、及早改善生活方式，發展驗血等各項檢驗技術，試圖及早發覺可能的患者，以具有支持性、復健功能的生活方式來延緩退化。美國早就發覺要想及早檢測，必須要靠基層的家庭醫師，但多年前的調查，發現一半的家庭醫師報告稱，他們沒做好足夠的準備，來照顧阿茲海默症和其他類型認知症患者；超過百分之廿五的人報告說「只是偶爾」或「從不」回答患者有關認知症的問題，甚至對於檢測結果出現陽性報告的解讀能力都出現誤差。

台灣對於認知症專科醫師的培訓僅依賴專業醫學會，課程及時數都受限，衛福部未曾規畫完整醫事、護理、社工、職能、物理、營養等專業人員認知症培訓計畫，遑論跨領域訓練。目前多以制式化的復健計畫，來面對不同患者的照護需求。

衛福部這次報告，自認為至去年底已達成「失智友善台灣７７７」，將目標擴展到十年後；但目前基層專業醫事人員、檢測醫學設備均不足，如何讓潛在患者得到正確、及時的檢測與診斷？遑論七成患者得到診斷及服務。

欠缺跨領域認知症照護專業訓練，各專業人員僅能在各自領域內發展。但認知症卻是個人的腦退化性疾病，從個人生命史、個性、教育程度到腦部退化部位、程度、共病等均有差異性，如何為患者建構出個人化的照護計畫，今天專業人員都得不到支持與訓練，更遑論衛福部宣稱的「達到七成家庭照顧者可獲得支持與訓練」。

衛福部於「行動方案3.0」中提出跨十二個部會的合作計畫目標，但現在連衛福部內醫事司、長照司、照護司、社工司等都無法跨司處合作，甚至長期存在的外籍移工問題，多年一直無法與勞動部取得合作，如今又可提出跨行政院十二部會合作計畫，真是海市蜃樓。

面對急遽高齡化的台灣，期望具有職能治療及醫事背景的賴清德總統，真能讓衛福部提出有效、可行、漸進的認知症政策，而非天馬行空的「願景」，造成台灣現有近四十萬認知症家庭持續面對照護困境，以及患者持續陷於照護泥沼。