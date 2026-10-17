正視孤獨死問題 莫步入日本後塵

重陽節將至，在各地齊聲敬老的當下，政府更應務實面對台灣超高齡化社會的挑戰。根據行政院與衛福部的最新估算，台灣六十五歲以上的高齡人口已達四百七十萬餘人，其中超過七十萬名長者目前屬於獨居狀態。大約每六點七名老人中，就有一人是獨自生活。

十一月底地方九合一選舉，選戰打得火熱，但觀諸政治人物，對獨居老人有放在心裡嗎？日本長期面臨高齡化問題，隨著獨居高齡者增加，「孤獨死」也逐漸成為社會必須正視的問題。台灣會不會步日本後塵？關鍵在於政府對積極推動長照的態度，及尋求社會集體配合時的策略。

政府為提升生育率，自二○一八至二○二五年度累計編列預算數達五千八百億餘元，截至去年年底，實際執行數累計高達五千五百億餘元，結果生育率由二○一七年的一點一二五反降至去年的○點六九五。生育率重要，但政府當前的「催生政策」顯然方向錯誤，同時也應花大力度來對待老齡化問題。

行政院今年編列六十二點五億元，擴大獨居老人關懷服務，但能否深入社區、及時掌握獨居長者狀況，仍是挑戰。應積極布建社區高齡友善設施、推動長照服務網絡、廣設Ｃ級巷弄長照站（如社區照顧關懷據點），透過提供老人共餐、健康促進活動，讓長者願意走出家門，增加與社會互動的頻率；推廣「遠距緊急救援連線系統」，補助中低收入獨居長者在家中安裝隨身緊急按鈕與人體紅外線感測器。

尤其公寓大廈的保全與管委會是第一道防線，應建立敏銳度，若發現住戶超過三天未領信件、外送餐點停留在門口過久、或窗簾連續多日未拉開，應主動關心或通報里長。里長是基層網絡的核心，應結合在地宮廟、教會或社區發展協會，透過舉辦定期活動如免費量血壓、發放物資，讓隱形的孤居者願意現身，也能即時發現獨居老人的狀況。

此外，可透過外送員、郵差與超商，當發現特定常客連續數日未出現，能有便捷的通報管道；並鼓勵家屬為獨居長輩添置會與手機連線的智慧家電（如智慧冰箱），當長輩使用家電時即可向外地子女報平安，均不失為有效關注、掌握獨居老人的方式。

台灣要避免走向日本的後塵，財政不是問題，關鍵在於政府的未雨綢繆及完整規畫。可充分利用社區相關機構、店家人士對該區獨居老人關懷，並確實給予津貼，將「公權力的政策」與「民間的在地觸角」進行連結，透過合理的津貼及補助，達成互助互惠。

簡單並即時的通報管道，是台灣對抗「孤獨死」有效的解方，主管機關宜加強推廣，以隨時了解獨居老人生活狀況。