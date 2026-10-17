甩鍋行政義務 民主終將制裁

民主政治的價值，在於官員面對質疑時，是否願意提出事實、接受檢驗。僑委會近日在立法院提出的書面報告引發爭議，問題不只是文件內容不足，更反映行政機關面對國會監督時，是否仍把說明責任當成義務。十五日，立法院外交及國防委員會針對僑委會因公出國、駐外接待及公務資源使用等事項進行審查，代理委員長李姸慧提出的報告卻被質疑內容近乎空白，顯然難以消除外界的不信任。

回顧前任委員長徐佳青任內的爭議，從密集出訪的必要性，到駐外接待與公務資源是否妥善運用，社會真正想知道的是公帑如何使用、程序是否合規，以及若有違失由誰負責。官員離職可以承擔部分政治責任，卻不能讓疑問跟著消失；若換人就能結案，制度監督便形同虛設。

僑委會肩負海外僑民服務與國際交流任務，相關經費來自全民納稅。政府不能在爭取預算時強調業務的重要性，面對支出疑慮時，卻拿不出足以說服社會的資料。尤其立院即將審查新年度預算，行政機關若連過去的資源使用情形都交代不清，立委又如何判斷未來的經費編列是否合理？

立法院不應讓這場風波止於口水戰，應透過專案報告、預算審查及依法調取資料等方式，要求僑委會限期補充說明。對於未能提出合理依據的預算項目，也應依照具體事證審慎審查，而非讓爭議隨著新聞熱度消退。

當傲慢取代謙卑、敷衍取代負責，人民終究會在民主制度中作出選擇，用選票要求改變，讓傲慢的政治付出代價。