讓長者便利、自主、自尊

明天是九九重陽節，是提醒人們珍惜歲月、敬重長者的日子。蘇東坡在〈點絳脣・庚午重九再用前韻〉中寫道：「不用悲秋，今年身健還高宴。」短短一句，沒有悲秋的傷感，流露出豁達的人生態度。杜甫在〈九日藍田崔氏莊〉中感嘆：「明年此會知誰健？醉把茱萸仔細看。」一位珍惜當下，一位感懷歲月，都讓我們看見健康與相聚的珍貴。

每逢重陽，各地方政府依據政策與地方條件，向長者致上敬意；許多家庭也會準備紅包，向父母、祖父母表達感恩。一份禮金，金額或許有多有少，承載的卻是對長輩的祝福，也是晚輩不忘親情的心意。這些傳統，都有其溫暖的意義。

然而，敬老的關懷，能否不只停留在節日的一份禮金？近日來，各地陸續傳出發放敬老現金或禮金的消息。禮金可以傳達祝福，也能減輕長者的生活負擔；但當台灣人口結構持續改變，我們更應思考，長者需要的除了經濟支持，還包括安全的生活環境、適切的照顧、便利的公共服務，以及不因年齡而受到輕視的尊嚴。紅包可以表達祝福，而完善的高齡社會，更應讓這份祝福延伸到生活的每一天。

台灣推動長照2.0，並進一步推動長照3.0，從健康促進、醫療與照顧整合、家庭支持到智慧照顧，逐步建構更完整的服務體系。這反映出社會對高齡照顧需求的重視。長照服務持續擴充，也讓我們思考：除了需要照顧的長者，如何支持仍能獨立生活的人？如何預防日常風險？又如何讓長者在需要協助時，仍保有選擇生活方式的權利？

長照需要中央與地方政府共同努力。中央可以整合制度、資源與基本保障；地方則可依據人口結構、社會經濟條件及在地需求，發展適合的服務。改善人行環境、預防跌倒、提供社區支持與緊急協助，以及支持家庭照顧者，都能成為高齡社會安全網的一部分。各地條件不同，但讓長者安全生活、受到尊重，應是共同目標。

另一項值得關注的課題是數位化與人工智慧。台灣在半導體製造與科技創新方面具有重要地位，也應思考如何讓科技成果更貼近高齡者的日常生活。當掛號、交通、金融服務及政府業務愈來愈依賴數位工具，友善的介面、清楚的操作流程、必要的真人協助，以及合理的非數位服務管道，都有助於降低長者使用科技的障礙。

科技不應只追求效率，也應理解人的需要。不熟悉新的數位工具，不代表缺乏智慧；需要別人幫忙，也不代表失去獨立生活的能力。當社會願意理解這些差異，科技才能支持生活，而不是成為另一道無形的門檻。

高齡社會的挑戰，不應全留給家庭承擔。子女有自己的工作、家庭與人生規畫，長者也希望保有自己的生活，不願事事依賴下一代。完善的社會支持，能讓家庭的關愛不致成為負擔，也讓長者不必因害怕麻煩別人，而隱藏自己的需要。

重陽節的意義，不只在於祝福長者健康長壽，更在於思考如何讓每一段晚年生活都受到尊重。從家庭、社區到中央與地方政策，從長照服務到人工智慧的應用，都可以朝著同一方向努力。科技的進步，不應只是讓社會運作更有效率，更應讓每一個人都能有尊嚴地生活。真正值得追求的高齡社會，是讓長者生活得更便利、更自主，也更有自尊。