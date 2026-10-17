聽新聞
0:00 / 0:00

讓長者便利、自主、自尊

聯合報／ 王鳳生／高雄大學榮譽講座教授（高雄市）
立法院會三讀修正通過攸關老人健保費免費的老人福利法第二十二條，國民黨立委舉標語在議場合照。記者曾原信／攝影
立法院會三讀修正通過攸關老人健保費免費的老人福利法第二十二條，國民黨立委舉標語在議場合照。記者曾原信／攝影

明天是九九重陽節，是提醒人們珍惜歲月、敬重長者的日子。蘇東坡在〈點絳脣・庚午重九再用前韻〉中寫道：「不用悲秋，今年身健還高宴。」短短一句，沒有悲秋的傷感，流露出豁達的人生態度。杜甫在〈九日藍田崔氏莊〉中感嘆：「明年此會知誰健？醉把茱萸仔細看。」一位珍惜當下，一位感懷歲月，都讓我們看見健康與相聚的珍貴。

每逢重陽，各地方政府依據政策與地方條件，向長者致上敬意；許多家庭也會準備紅包，向父母、祖父母表達感恩。一份禮金，金額或許有多有少，承載的卻是對長輩的祝福，也是晚輩不忘親情的心意。這些傳統，都有其溫暖的意義。

然而，敬老的關懷，能否不只停留在節日的一份禮金？近日來，各地陸續傳出發放敬老現金或禮金的消息。禮金可以傳達祝福，也能減輕長者的生活負擔；但當台灣人口結構持續改變，我們更應思考，長者需要的除了經濟支持，還包括安全的生活環境、適切的照顧、便利的公共服務，以及不因年齡而受到輕視的尊嚴。紅包可以表達祝福，而完善的高齡社會，更應讓這份祝福延伸到生活的每一天。

台灣推動長照2.0，並進一步推動長照3.0，從健康促進、醫療與照顧整合、家庭支持到智慧照顧，逐步建構更完整的服務體系。這反映出社會對高齡照顧需求的重視。長照服務持續擴充，也讓我們思考：除了需要照顧的長者，如何支持仍能獨立生活的人？如何預防日常風險？又如何讓長者在需要協助時，仍保有選擇生活方式的權利？

長照需要中央與地方政府共同努力。中央可以整合制度、資源與基本保障；地方則可依據人口結構、社會經濟條件及在地需求，發展適合的服務。改善人行環境、預防跌倒、提供社區支持與緊急協助，以及支持家庭照顧者，都能成為高齡社會安全網的一部分。各地條件不同，但讓長者安全生活、受到尊重，應是共同目標。

另一項值得關注的課題是數位化與人工智慧。台灣在半導體製造與科技創新方面具有重要地位，也應思考如何讓科技成果更貼近高齡者的日常生活。當掛號、交通、金融服務及政府業務愈來愈依賴數位工具，友善的介面、清楚的操作流程、必要的真人協助，以及合理的非數位服務管道，都有助於降低長者使用科技的障礙。

科技不應只追求效率，也應理解人的需要。不熟悉新的數位工具，不代表缺乏智慧；需要別人幫忙，也不代表失去獨立生活的能力。當社會願意理解這些差異，科技才能支持生活，而不是成為另一道無形的門檻。

高齡社會的挑戰，不應全留給家庭承擔。子女有自己的工作、家庭與人生規畫，長者也希望保有自己的生活，不願事事依賴下一代。完善的社會支持，能讓家庭的關愛不致成為負擔，也讓長者不必因害怕麻煩別人，而隱藏自己的需要。

重陽節的意義，不只在於祝福長者健康長壽，更在於思考如何讓每一段晚年生活都受到尊重。從家庭、社區到中央與地方政策，從長照服務到人工智慧的應用，都可以朝著同一方向努力。科技的進步，不應只是讓社會運作更有效率，更應讓每一個人都能有尊嚴地生活。真正值得追求的高齡社會，是讓長者生活得更便利、更自主，也更有自尊。

長者 重陽節 蘇東坡

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

長者健保費減免修法三讀 吳秀華提政見、陳瑩談智慧照顧未參與表決

台北仁濟院重陽敬老餐會 陪伴300長輩迎新時光

99歲周絨阿嬤活到老學到老 重陽傳遞敬老情

新竹馬偕深耕失智共照與長照服務 長者從抗拒出門變重拾生活

相關新聞

讓長者便利、自主、自尊

明天是九九重陽節，是提醒人們珍惜歲月、敬重長者的日子。蘇東坡在〈點絳脣・庚午重九再用前韻〉中寫道：「不用悲秋，今年身健還高宴。」短短一句，沒有悲秋的傷感，流露出豁達的人生態度。杜甫在〈九日藍田崔氏莊〉中感嘆：「明年此會知誰健？醉把茱萸仔細看。」一位珍惜當下，一位感懷歲月，都讓我們看見健康與相聚的珍貴。

正視孤獨死問題 莫步入日本後塵

重陽節將至，在各地齊聲敬老的當下，政府更應務實面對台灣超高齡化社會的挑戰。根據行政院與衛福部的最新估算，台灣六十五歲以上的高齡人口已達四百七十萬餘人，其中超過七十萬名長者目前屬於獨居狀態。大約每六點七名老人中，就有一人是獨自生活。

監督公務非文字遊戲

僑委會赴立法院進行報告，書面資料只有一頁，且執行欄位多處空白，被戲稱「無字天書」，引發朝野痛批。僑委會的理由是：預算編列「視察」、「訪問」及「開會」，沒有「考察」這一項，因此沒有考察案件。這樣的說明，回答了預算項目的名稱，卻沒回答立法院真正想知道的事：公務出國花了多少錢、錢用在哪裡、執行結果如何？如果行政機關只在文字上做文章，卻未正面回應監督事項，難免讓人質疑有避重就輕之嫌。

「畫牛吃草」的僑委會報告

僑委會近日再陷風波。請辭獲准的前委員長徐佳青，任內涉嫌違法亂紀的爭議一籮筐，暫行代理委員長的李姸慧，理應承擔調查與報告之責。然而李赴立院委員會備詢，態度敷衍，外界觀感和徐佳青簡直如出一轍，甚至有過之而無不及，令朝野立委傻眼，更讓納稅大眾「拳頭硬了」。

甩鍋行政義務 民主終將制裁

民主政治的價值，在於官員面對質疑時，是否願意提出事實、接受檢驗。僑委會近日在立法院提出的書面報告引發爭議，問題不只是文件內容不足，更反映行政機關面對國會監督時，是否仍把說明責任當成義務。十五日，立法院外交及國防委員會針對僑委會因公出國、駐外接待及公務資源使用等事項進行審查，代理委員長李姸慧提出的報告卻被質疑內容近乎空白，顯然難以消除外界的不信任。

讀家觀點／政府空中樓閣的認知症照護方案3.0

行政院十五日通過衛福部所提「失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0」報告，目標二○三五年達標「失智友善台灣８８８」，猶如空中樓閣，原因是未見如何建構台灣認知症醫療、護理、照護等專業人員的跨領域培訓計畫，沒有跨領域訓練的專業人員，服務從哪裡來？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。