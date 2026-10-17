「畫牛吃草」的僑委會報告

僑委會近日再陷風波。請辭獲准的前委員長徐佳青，任內涉嫌違法亂紀的爭議一籮筐，暫行代理委員長的李姸慧，理應承擔調查與報告之責。然而李赴立院委員會備詢，態度敷衍，外界觀感和徐佳青簡直如出一轍，甚至有過之而無不及，令朝野立委傻眼，更讓納稅大眾「拳頭硬了」。

「媽媽委員長」徐佳青以母職作為疑似圖利的藉口，李姸慧作為代委員長，面對立委質詢不但回答跳針、甚至「反質詢」在野立委，「風度」絲毫不輸其他民進黨閣員，如「請委員指教」的交通部長陳世凱、「妳可以告我藐視國會」的外交部前部長吳釗燮。民進黨國會多數時不甩少數在野立委、如今作為「國會少數」仍不甩多數在野立委。

有一故事：國小美術課畫圖，老師要學生發揮創意，下課交圖畫時，某生畫紙空白，老師生氣責罵為何偷懶不畫，學生辯稱有畫，老師問「畫什麼」，學生答曰「畫牛吃草」；老師問「草在哪」，學生說草被牛吃了；老師再問「那牛呢」，學生說牛吃完草就走開了。僑委會考察報告，充滿投機創意，猶如此生「畫牛吃草」。

僑委會薄薄一頁考察報告，挑釁立法院意味濃厚，用空白欄目充作內容，經費虛擲，最終又是誰埋單呢？