聽新聞
0:00 / 0:00

「畫牛吃草」的僑委會報告

聯合報／ 呂蓬仁／獄警退休（彰縣員林）

僑委會近日再陷風波。請辭獲准的前委員長徐佳青，任內涉嫌違法亂紀的爭議一籮筐，暫行代理委員長的李姸慧，理應承擔調查與報告之責。然而李赴立院委員會備詢，態度敷衍，外界觀感和徐佳青簡直如出一轍，甚至有過之而無不及，令朝野立委傻眼，更讓納稅大眾「拳頭硬了」。

「媽媽委員長」徐佳青以母職作為疑似圖利的藉口，李姸慧作為代委員長，面對立委質詢不但回答跳針、甚至「反質詢」在野立委，「風度」絲毫不輸其他民進黨閣員，如「請委員指教」的交通部長陳世凱、「妳可以告我藐視國會」的外交部前部長吳釗燮。民進黨國會多數時不甩少數在野立委、如今作為「國會少數」仍不甩多數在野立委。

有一故事：國小美術課畫圖，老師要學生發揮創意，下課交圖畫時，某生畫紙空白，老師生氣責罵為何偷懶不畫，學生辯稱有畫，老師問「畫什麼」，學生答曰「畫牛吃草」；老師問「草在哪」，學生說草被牛吃了；老師再問「那牛呢」，學生說牛吃完草就走開了。僑委會考察報告，充滿投機創意，猶如此生「畫牛吃草」。

僑委會薄薄一頁考察報告，挑釁立法院意味濃厚，用空白欄目充作內容，經費虛擲，最終又是誰埋單呢？

僑委會 陳世凱 徐佳青

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

無字天書！僑委會出國報告僅1頁 挨轟荒謬

僑委會專報送「無字天書」 邱慧洳酸：可送博物館展示行政效率低落

徐佳青被指濫用外館資源 僑委會成立專案調查小組

【重磅快評】沒有最傲慢只有更傲慢 僑委會的無字天書

相關新聞

讓長者便利、自主、自尊

明天是九九重陽節，是提醒人們珍惜歲月、敬重長者的日子。蘇東坡在〈點絳脣・庚午重九再用前韻〉中寫道：「不用悲秋，今年身健還高宴。」短短一句，沒有悲秋的傷感，流露出豁達的人生態度。杜甫在〈九日藍田崔氏莊〉中感嘆：「明年此會知誰健？醉把茱萸仔細看。」一位珍惜當下，一位感懷歲月，都讓我們看見健康與相聚的珍貴。

正視孤獨死問題 莫步入日本後塵

重陽節將至，在各地齊聲敬老的當下，政府更應務實面對台灣超高齡化社會的挑戰。根據行政院與衛福部的最新估算，台灣六十五歲以上的高齡人口已達四百七十萬餘人，其中超過七十萬名長者目前屬於獨居狀態。大約每六點七名老人中，就有一人是獨自生活。

監督公務非文字遊戲

僑委會赴立法院進行報告，書面資料只有一頁，且執行欄位多處空白，被戲稱「無字天書」，引發朝野痛批。僑委會的理由是：預算編列「視察」、「訪問」及「開會」，沒有「考察」這一項，因此沒有考察案件。這樣的說明，回答了預算項目的名稱，卻沒回答立法院真正想知道的事：公務出國花了多少錢、錢用在哪裡、執行結果如何？如果行政機關只在文字上做文章，卻未正面回應監督事項，難免讓人質疑有避重就輕之嫌。

「畫牛吃草」的僑委會報告

僑委會近日再陷風波。請辭獲准的前委員長徐佳青，任內涉嫌違法亂紀的爭議一籮筐，暫行代理委員長的李姸慧，理應承擔調查與報告之責。然而李赴立院委員會備詢，態度敷衍，外界觀感和徐佳青簡直如出一轍，甚至有過之而無不及，令朝野立委傻眼，更讓納稅大眾「拳頭硬了」。

甩鍋行政義務 民主終將制裁

民主政治的價值，在於官員面對質疑時，是否願意提出事實、接受檢驗。僑委會近日在立法院提出的書面報告引發爭議，問題不只是文件內容不足，更反映行政機關面對國會監督時，是否仍把說明責任當成義務。十五日，立法院外交及國防委員會針對僑委會因公出國、駐外接待及公務資源使用等事項進行審查，代理委員長李姸慧提出的報告卻被質疑內容近乎空白，顯然難以消除外界的不信任。

讀家觀點／政府空中樓閣的認知症照護方案3.0

行政院十五日通過衛福部所提「失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0」報告，目標二○三五年達標「失智友善台灣８８８」，猶如空中樓閣，原因是未見如何建構台灣認知症醫療、護理、照護等專業人員的跨領域培訓計畫，沒有跨領域訓練的專業人員，服務從哪裡來？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。