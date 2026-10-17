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監督公務非文字遊戲

聯合報／ 陳清雲／立法院法制局前局長（新北市）
僑委會代理委員長李妍慧（右）日前至立法院外交及國防委員會備詢，因聲稱預算編列項目不包含「考察」遭質疑利用文字遊戲敷衍國會。記者季相儒／攝影
僑委會代理委員長李妍慧（右）日前至立法院外交及國防委員會備詢，因聲稱預算編列項目不包含「考察」遭質疑利用文字遊戲敷衍國會。記者季相儒／攝影

僑委會赴立法院進行報告，書面資料只有一頁，且執行欄位多處空白，被戲稱「無字天書」，引發朝野痛批。僑委會的理由是：預算編列「視察」、「訪問」及「開會」，沒有「考察」這一項，因此沒有考察案件。這樣的說明，回答了預算項目的名稱，卻沒回答立法院真正想知道的事：公務出國花了多少錢、錢用在哪裡、執行結果如何？如果行政機關只在文字上做文章，卻未正面回應監督事項，難免讓人質疑有避重就輕之嫌。

立法院代表民意監督行政機關。立法院外交及國防委員會依憲法第六十七條規定，邀請僑委會列席報告，正是行使國會監督職權。僑委會可以說明預算分類，也可以指出「考察」並非機關編列項目；但不能因此把問題縮小成名詞辨析，避開出國經費的實際執行情形。預算列在「訪問」或「開會」，只要是因公出國、動用公帑，就應清楚說明。

更值得關注的是行政機關面對國會監督的態度。立法院要求報告，是為了釐清事實、監督預算，而不是請行政機關玩文字遊戲。若僅以一頁報告及預算名目不同作為回應，未充分交代實際執行情形，難免給人敷衍監督、缺乏誠意的觀感，不僅無助於釐清問題，反而可能加深人民對政府的不信任。

尤其這次報告涉及前委員長遭指控濫用公務資源爭議。請辭是政治責任的承擔，不等於行政責任或其他法律責任就此結束，相關事實仍應依法查明。機關若能完整提出資料，反而有助於釐清哪些支出合乎規定、哪些需要檢討。若沒有不法，更應接受國會與社會檢驗。

政府出國報告的價值不在頁數多寡，而在資料是否足以回答問題。考察也不該只是參觀、拍照或交流；事前要有目的，過程要有查證，事後要有成果。真正值得檢視的，不是去了多少地方，而是能否借鏡他國成功經驗，轉化為政策制定與施政改進的具體參考。

僑委會的職責包括聯繫與服務海外僑胞，出國訪問或參加會議自有其必要；但名稱不同，不代表費用就不必交代。既然立法院委員會詢問的是出國計畫與費用執行情形，僑委會就應列明各類預算及實支金額、出訪目的、行程與人員、經費來源，以及成果或後續效益。個別項目若涉及依法應保密的資訊，也應具體說明理由與範圍，不能以空白或一句「未編列考察預算」帶過。

公務出國不是私人行程，所花每一筆錢都來自納稅人。行政機關對立法院提出報告，應把帳說清楚、把事實說完整。國會監督不是找麻煩，行政說明也不是做表面功夫。預算名稱可以不同，監督責任不能打折。政府唯有以誠懇態度面對質疑、以完整資訊接受監督，才能讓人民檢驗公帑是否用得合理。

僑委會 考察 國會

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