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中央社宅跳票 綠選將還在蓋空中樓閣？

聯合報／ 郭堺／國會助理（台北市）
桃園市長張善政日前陪同新北市長參選人李四川參訪桃園A11安置住宅，李四川表示，桃園可負擔住宅政策值得借鏡，若年底當選新北市長，將參考桃園經驗比照辦理。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政日前陪同新北市長參選人李四川參訪桃園A11安置住宅，李四川表示，桃園可負擔住宅政策值得借鏡，若年底當選新北市長，將參考桃園經驗比照辦理。記者朱冠諭／攝影

九合一選戰進入倒數階段，居住正義再度成為藍綠直轄市長交鋒的核心戰場。桃園市長張善政日前陪同李四川參訪桃園Ａ11安置住宅，李四川公開表態若入主新北市府將借鏡桃園經驗推動「可負擔住宅」；加上江啟臣早已將「青年可負擔住宅」列入核心政見、柯志恩也跟進可負擔宅政見，一條跨越北中南的藍營「可負擔宅政見連線」已然成形。

這股政策攻勢不僅會吸引青年選票流向，更將民進黨縣市長參選人推向腹背受敵的泥淖；綠營選將既要招架藍營可負擔宅帶來的選票磁吸效應，更面臨賴政府社宅承諾跳票、大砍地方興建補助的殘局，夾在「選民對安居的期盼」與「不能戳破黨中央跳票」的政治包袱間，若藍軍發起社宅議題攻勢，綠選將有苦難言。

可負擔宅之所以引發藍營眾選將跟進，正因政策一舉擊穿「買不起房、租社宅又有期限」的青年痛點。由「價格評定小組」確認家庭「可負擔能力」，統一定價，來提供婚育家庭購屋，僅限自住、可永久居住、禁止出租、所有交易需透過「可負擔住宅交易平台」，不僅將住宅「去商品化」隔絕炒房、也有助婚育家庭扎根圓夢，打造出「青年買得起、炒客進不來、政府可控」的三贏模式，張善政率全國之先，其可負擔宅自治條例於今年五月底經市議會三讀，就待政院核定。

反觀民進黨政府，除了內政部持續拖延桃園可負擔宅自治條例核定外，中央竟還預計一一七年開始要將地方政府自建社宅最關鍵的「非自償性經費補助」全面歸零，引發諸多批評。

眾所周知，社宅租金打折且須融合長照托育等公益設施，單靠租金無法回收龐大營建成本，過去全賴中央補足這筆「非自償性缺口」，地方才得以大舉興建。然賴政府最新版「百萬戶租屋家庭支持計畫」草案，明文將於一一七年後一刀砍光補助，形同將財務黑洞全數甩鍋地方；這種「中央自己不想蓋、又拔掉銀根不讓地方蓋，甚至還持續卡關可負擔宅」之霸道作法，極大損害人民的居住權。

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前將居住政見結合防災都更，大談要把社宅打造為整合「安全宅、長照臨托與綠地」的社區空間，更主張青年宅、婚育宅以及所謂內湖科技宅；而台中市長參選人何欣純則高喊當選後要守住公有土地，不任意出售，優先打造社會住宅、青年安心住宅。然而，無論是沈承諾的都更後複合式社宅，還是何主張的留地蓋青年社宅，都需要「非自償性經費」來弭平地方財政缺口。

但是，當賴政府大幅縮水社宅目標、一手將地方非自償性補助砍到見骨，沈、何既不敢反對中央砍經費，卻又在地方大開高成本的社宅支票，向選民推銷社宅願景，豈不成了自我打臉的空中樓閣？

選民都在看，面對這場居住正義的期中考，賴政府與綠營選將還要裝睡到幾時？

中央社 張善政 社宅 可負擔住宅

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