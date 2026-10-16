盼蔣、沈有總統級辯論

陳水扁先當選台北市長，後任總統八年；馬英九也是。蔣萬安與沈伯洋誰能脫穎而出，就有可能在數年後，不僅成為參選人，也可能成為總統。未雨綢繆是件好事，兩人的選前辯論，最好能有總統級的意見表明、澄清與交鋒。

蔣萬安主張兩人的辯論如同二○一八與二○二二年的往例，不妨只辦一場。不過，稍後他也很快同意，表示若有兩或三場，並無不可。是以，市政議題之外，重大國政之一的兩岸關係，理當進入兩人的唇槍舌戰。

蔣萬安多次表示，兩岸關係近年來愈來愈緊張，彼此需要有更多的溝通與交流，藉此或能降低雙方的衝突與避免誤判；這個認知表現在城市層級的交流，就是他力挺台北上海雙城論壇。在國民黨主席鄭麗文今年四月與習近平會面後，他說「九二共識是符合中華民國憲法的九二共識」，也就是一中各表，當然，一中是中華民國。

這些說法四平八穩，只是，不進則退，兩岸關係在各表一中之後，就無路可走，只能原地踏步嗎？不要忘了，民進黨首次入主總統府的二○○○年，北京改口，不再只是說「中華人民共和國是中國唯一合法代表」，而是在不少時候，調整為如同我方的兩岸人民關係條例，「大陸與台灣同屬一個中國」的文字進入法律條文。一直到近年，才因為我方極力配合美國，或我方主動喧騰無法成立的台灣地位未定，北京才又回到從前的言詞。

關於沈伯洋的兩岸相關言論，苦勞網主持人王顥中指出，他長期抨擊對岸對我方的「資訊戰」，相當危險，因為那不是客觀描述，反而可能誘發戰爭；羅世宏教授擔心「洋流」之說發揮了掩飾作用，讓沈伯洋先前的「第五縱隊」、「高風險群」等爭議性標籤暫時隱藏。筆者則認為，沈對戰爭與和平的文字，更是讓人驚心動魄。

五年前，沈伯洋在與人合著的書中，擔心國人對台海軍事常識「一無所知」，因此告知讀者，「開戰初期每天都有演習…但其他生活不會有太大影響、一切照常。一般民眾躲空襲以外，上街購物看場電影等不會被禁止…戰爭勝利後，民眾會有幾個月到半年的生活水準下降，除此之外，不會苦不堪言。」今年初，沈與人再有新書，宣稱在考察國際關係與戰略之後，他認為通過交流、外交與政治等手段以維持和平的想法，其實是「民主國家的和平痴呆」，起源之一是政治人物不負責，「順著人民好逸惡勞的心理」。

沈伯洋真有這樣的戰爭觀與和平觀嗎？或者，這些只是昨日之言，今日選市長，明日或許可能更上層樓選總統的人，已經另有思考？蔣萬安真以為兩岸可以永遠維持現狀，因而無意呼籲中央政府及早準備，與對岸共商一個中國內涵，建構對兩岸都有利的願景嗎？兩人若能舉行辯論，就不要迴避，請認真準備答詢這兩個提問。