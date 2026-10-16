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避免浪費 先從餐桌開始

聯合報／ 倪銘均／媒體工作者（台北市）
世界自然基金會估計，全球每年生產的大豆約百分之七十七被加工作為畜牧業飼料。示意圖。圖／AI生成
世界自然基金會估計，全球每年生產的大豆約百分之七十七被加工作為畜牧業飼料。示意圖。圖／AI生成

今天是世界糧食日。

先想像一個畫面：一個瘦骨嶙峋的孩子，捧著空碗說：「媽媽，我好餓」，媽媽垂淚無語。

這樣的場景，每天都在真實發生。根據聯合國糧農組織數據：去年全球六點四五億人長期糧食不足，這相當廿八個台灣的人口，正在每天忍受胃裡的灼熱與絞痛。

國際樂施會二○二一年報告，全球每分鐘有十一人在飢餓及營養不足的情況下離世，一年約五八○萬人。

談到飢荒，我們往往認為與戰爭、天災、極端天氣、經濟危機，以及地緣政治有關；其實還有一個近在咫尺的關鍵，就是我們眼前的餐桌。因為，許多原本可以直接餵飽人類的農作物，被源源不絕送進畜牧場，成為動物的飼料

世界自然基金會估計，全球每年生產的大豆約百分之七十七被加工作為畜牧業飼料；玉米也有約百分之六十送進飼料槽。畜牧業占用全球近百分之八十的農業土地（包含放牧地與種植飼料），卻僅為人類提供約百分之卅七的蛋白質與百分之十八的熱量。從一粒種子變成一塊肉、一顆蛋、一杯奶，中間消耗大量土地、水資源與能源。

再看看肉牛。牛的飼料轉換率很低，每增加一公斤體重，需要吃下六到十公斤的飼料；一頭牛歷經屠宰，去除頭、皮、骨骼、血液與內臟後，最後變成盤中飧的精肉，只有體重的大約百分之四十。

食物得來不易，我們卻不經意地揮霍。

聯合國環境規畫署估計，全球約有十點五億噸食物被浪費，相當於消費者可以取得食物的近五分之一；其中，家庭就占約百分之六十，家庭每天浪費的食物，相當於十多億份餐。有研究指出，台灣每年廚餘與糧食損耗約三七○萬至四百萬公噸，每人每年平均損耗一五○至一七○公斤。

然而，還有很多的糧食消耗，發生在食物端上餐桌前。

近年全球每年約有十七億噸穀物、蛋白粕與加工副產品，被用來餵養動物，其中包含人類無法直接食用的加工副產品與粗飼料；如果將飼料與生質燃料作物中，可供人類食用的部分，全部改為直接供人食用，可增加約百分之七十的食物熱量，理論上足以供應卅五至四十億人。

一九九九年，筆者前往一個鬧飢荒的國家採訪，放眼望去大片農作枯死，一位農民告訴我，食物即將見底，已經開始吃樹皮；外電報導，當地人還把草混進麵粉，做成「草麵」。

我一直記得那位農民的眼神，他沒有哭、沒有抱怨，只是絕望。

我曾經受邀在「飢餓三十」活動演講，面對台下無數熱誠的眼眸，大家都在思考：我們究竟能為挨餓的人做些什麼？答案，也許沒有想像中遙遠，我們可以從餐桌開始。

珍惜食物：買多少，煮多少；吃多少，拿多少。嘗試「八分飽」，留下兩分助人好。

嘗試彈性蔬食：少吃一點肉，讓更多農作物直接成為人類的食物，而不是動物的飼料；一天一餐，或是一周一餐蔬食都好，都是對飢餓民眾的祝福。

您餐盤裡裝了什麼，也許就決定遠方那個孩子，碗裡有沒有飯吃。

聯合國 玉米 飼料 營養

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