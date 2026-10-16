台灣糧安韌性 別困在自給率

今年的世界糧食日，聯合國糧農組織特以「創新當下，糧安未來」作為宣導主題。但對台灣而言，真正需要創新的，恐怕不只是農業生產技術，更是我們對糧食安全的認知與治理。

長期以來，我國糧食安全政策偏重國內生產量、糧食自給率與農地農用，彷彿只要維持足夠農地、增加糧食生產，就能確保國人不虞匱乏。然而，糧食生產充裕，不代表每個人都能取得安全、負擔得起且營養均衡的食物，更不代表整個食農體系能承受氣候變遷的衝擊。

聯合國「巴黎協定」全球調適目標（ＧＧＡ），已將糧食安全的政策視野，從傳統農業生產擴大到整個食農體系，包括糧食供應、冷鏈、倉儲、零售、餐飲、消費，永續農業及公平取得充足營養。這項轉變值得台灣重視。

尤其台灣六都與偏鄉，面對的糧食安全問題截然不同。

台北市高度仰賴外部糧食供應，真正需要關注的是極端天氣下的物流中斷、糧價波動及弱勢家庭的營養可及性。新北市幅員廣大，兼具高度都市化與偏遠山區，必須兼顧都會供應鏈與偏鄉交通韌性。桃園市擁有重要物流設施與農業生產區，應強化糧食倉儲、配送及農業用水管理。

台中市兼具都會消費市場與農業生產腹地，應整合產地、批發市場及冷鏈系統。台南市是重要農業生產地區，乾旱、灌溉水資源與農業轉型尤其值得關注。高雄市則同時具有都會、港口、農業與山區特性，應重視跨區域供應、極端氣候與偏遠聚落的糧食取得。

至於東部、離島及山區偏鄉，糧食安全問題往往不只是農業生產不足，而是道路中斷、人口老化、運輸成本偏高，以及居民難以持續取得新鮮、營養均衡的食物。

因此，全國不應以同一套農業生產指標，衡量不同地區的糧食安全。

更值得反省的是，當國內稻米已經嚴重供過於求，政府仍透過保價收購、補貼及出口促銷維持生產，是否真正提升糧食安全？尤其稻米生產需要大量水資源，若不計算其水資源機會成本、公共財政負擔及環境影響，單憑糧食自給率宣稱政策成功，恐怕只是將生產數量扭曲為施政績效。

同樣地，「農地農用」不應被限縮為農地必須持續耕作的「農地農作」。農地的水源涵養、生態保育、氣候調適及生物多樣性，同樣具有重要公共價值。

今年世界糧食日，台灣最需要的，不只是農業技術創新，更是糧食安全的正確認知與制度創新。六都與偏鄉面對不同的氣候風險、自然資源限制與民生需求，糧食安全必須兼顧永續與包容，容許因地制宜的治理途徑。從追求糧食增產走向食農體系的韌性，從農業補貼走向可衡量的公共價值，從偏頗的稻米自給率走向實質的糧食與營養安全，這才是台灣響應世界糧食日最值得推動的制度創新。