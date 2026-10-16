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讀家觀點／政治採購的代價 誰替台灣算清

聯合報／ 王醒之／台灣蠻野心足生態協會理事長、守護外木山行動小組召集人（基隆市）
針對外媒報導，美國總統川普在阿拉斯加造勢時稱，台灣同意未來20年採購當地LNG管線計畫30%的天然氣，並額外投資44億美元。國民黨團書記長許宇甄表示，政府應向國會提出完整評估報告，讓國會嚴格審查。聯合報系資料照
針對外媒報導，美國總統川普在阿拉斯加造勢時稱，台灣同意未來20年採購當地LNG管線計畫30%的天然氣，並額外投資44億美元。國民黨團書記長許宇甄表示，政府應向國會提出完整評估報告，讓國會嚴格審查。聯合報系資料照

美國總統川普日前在競選造勢場合宣稱，台灣將在未來廿年採購阿拉斯加液化天然氣計畫百分之卅的產量，並投資四十四億美元。經濟部隨後證實，中油規畫每年採購六百萬公噸，最高投資四十四億美元，但最終條款仍待協商。這項交易被稱為「政治採購」並不令人意外。在地緣政治中，台灣有時難以迴避對美國的經貿讓步；但真正值得追問的是，我們付出的代價，是否被嚴重低估？

川普將台灣的採購承諾視為計畫成功的保證，並在期中選舉造勢中宣傳。從回應對等關稅到如今，台灣的能源採購已不只是商業決策，更成為美國政治人物的政績素材。但即使政府有外交與安全上的考量，也應向人民說清楚：價格是否合理？投資風險由誰承擔？若計畫延宕或商業效益不如預期，誰來負責？

更深層的問題是台灣正從依賴化石燃料走向「化石氣上癮」。化石氣並非無碳能源；從開採、液化、運輸到燃燒，都有氣候代價，甲烷逸散更不能忽略。當政府持續興建接收站、燃氣電廠與相關管線，鉅額投資就會形成回收成本的壓力，促使設施持續運轉、合約持續履行，這正是「碳鎖定」！今天以能源安全為名被化石燃料綁架，明天就可能以回收投資為由，延後能源轉型。

這不只是環境問題，也是產業問題。當全球供應鏈愈來愈重視碳足跡，台灣若持續擴張化石燃料使用，製造業的排放壓力與轉型成本便可能同步升高，甚至更深化在國際產業鏈中的剝削。能源政策若只計算買得到多少氣，卻不計算未來產業競爭力、碳成本與環境資源的上限，最終可能讓台灣付出更昂貴、更久遠的代價。

爭議數年的基隆協和電廠第四化石氣接收站正是縮影。它不僅涉及海洋生態與港口營運，更因緊鄰軍事設施與民宅，必須嚴肅檢視國防安全、城市安全與能源安全的連動風險。一旦危機或封鎖發生，過度依賴海運輸入的燃料及集中式設施，可能同時成為能源供應的脆弱環節。協和四接不是單純的接收站，而是一座可能讓港市、國安與能源安全同時承壓的「三不安全」設施。

台灣需要的不是在化石氣與核能之間二選一，更不是「什麼電都要」的無限擴張，而是重新設計能源組合：發展具基載潛力的地熱，擴大再生能源、儲能與電網韌性，並優先建立不易遭封鎖、能自主供應的能源系統。

從政治現實上來看，川普的任期終究有限，但今天興建的接收站、簽下的長約與累積的環境破壞，影響可能延續數十年。政治交易可以有期限，碳鎖定卻可能沒有；外交上的權宜之計，不該成為台灣能源轉型的長期枷鎖。政府應在最終合約定案前公開完整的財務、碳排與國安風險評估，讓人民看清楚，這筆政治採購，究竟買到了多少安全，又預支了多少未來？

地緣政治 川普 台灣 中油 天然氣

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