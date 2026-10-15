志願役退場 制度不應成枷鎖

日前陸軍步兵二○六旅營區發生剛任官不久的王姓中尉墜樓憾事，這起悲劇不僅是一個年輕生命逝去，更無情折射出國軍基層部隊長期以來「主官內部管理失能、適應不良官兵想走卻走不了」的結構性困境。

深入觀察本案，這背後反映出基層幹部在人事考核知能與危機應變上的集體焦慮。當事人雖曾發出無法適任的訊號，但實務上，基層主官往往面臨兩難：一方面背負單位人力嚴重短缺、核心公文與業務運作的時限壓力；另一方面，現行「不適服汰除機制」行政程序繁瑣，且常被內部文化視為主管管理不彰的汙點。在績效與關懷的槓桿失衡下，主官若缺乏靈活的調節知能與風險感知，未能果斷啟動考核，往往只能被動將不適任者硬推上架。

當這群年輕幹部在失能、對立的環境中萌生退意時，迎面撞上的，卻是現行退場機制中的巨額違約賠償金大門，這筆違約金對於面臨去職、即將失去收入的基層初任軍官而言，形同難以跨越且令人窒息的經濟枷鎖。

基層部隊的生態裡，甚至有適應不良的官兵選擇違紀自毀、甚至自傷，這恰恰證明現行的心輔與常態退場機制已失靈。基層自傷比率攀升的現實，國防部不能只流於行政究責，唯有通盤修訂不適服汰除制度與考核指引，解除「汰除即管理不彰」的制度汙名，幹部才敢依法處理，落實高危人員的停損。

同時，更應打破天價違約金的窒礙，建立靈活的「官兵階級流動機制」，既然其領導能力不足以擔任幹部，體制或許該允許其申請「降等、降階去當基層小兵」，以基層勞力或技術役期來折抵剩餘合約年限，讓適應不良的年輕人有合法、體面且安全的留營停損生路。唯有打破教條式的賠償體制，正視人的特質差異，方能完善內部管理，賡續構建鋼鐵勁旅。

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