經濟好不好 不需要公關粉飾

在美國期中選舉前夕，川普在造勢場合上發出無奈的感嘆：「我們擁有國家歷史上最棒的經濟數據，但我卻無法把這個訊息傳遞出去。」對他而言，美國經濟前所未有的強勁，人民之所以無感，唯一敗筆是「政府的公關做得太差」。然而，這種將施政困境簡化為「宣傳不力」的思維，卻暴露出政治權力與真實民意間，那道難以跨越的致命鴻溝。

執政者往往習慣用宏觀的數字為政績辯護。然而，這些冰冷且華麗的數據，卻無法掩蓋市井小民在超市結帳時的嘆息。當薪資微薄增長遠追不上物價狂飆，當加油站的油價、房貸與信用卡利息成為壓垮家庭財務的重擔時，「國家經濟很好」的口號聽在人民耳裡，只會顯得格外諷刺與刺耳。

將民怨歸咎於「公關不佳」、「訊息傳遞有誤」甚至「人民沒有深刻體會」，是政治人物的推託之詞。背後的潛台詞是：執政者認為政策完美無瑕，錯的是「不懂得欣賞的選民」或是「宣傳不力的幕僚」。但事實上，痛苦是真實的，生活壓力是騙不了人的。沒有任何頂級的公關團隊，能用華麗的辭藻幫人民付清帳單；也沒有任何完美的宣傳策略，能替民眾扛起沉重的貸款利息。當多數人民對自身的財務狀況感到悲觀，並因為生活成本而掙扎時，執政黨該做的絕不是「加倍宣傳政績」，而是「謙卑聆聽民意」並「務實解決痛點」。

真正的政治勇氣，不是大聲吹噓冷冰冰的數據，而是敢於承認體制與政策的不足，並勇敢直面人民的真實感受。若掌權者只能在同溫層裡感嘆「政績傳不出去」，卻不願彎下腰看見社會真實的掙扎，那麼等待他們的，必將是民意的無情反撲。

請記住：經濟到底好不好，不需要華麗的公關來粉飾，人民的日常生活，早已給出了最誠實的答案。