3.8億元善款 照見制度缺口

當七千名夜市攤販與民間人士十六年來集結三億八千多萬元善款，協助數千名弱勢亡者安葬、扶助清寒學生，這已不只是一段慈善佳話，更是一面照見台灣社會治理的鏡子，值得吾人思考為什麼一群靠擺攤維生的人，能夠長年照顧弱勢，政府又該如何讓這份愛心發揮更大的力量？

雲林縣夜市慈愛會十六年來累計公益捐款超過三億八千萬元。截至今年九月底，已協助辦理六千五百多件安葬事宜，並提供學生獎學金及特殊教育照顧經費。這些數字背後，不是大型企業的鉅額盈餘，而是無數小攤商一點一滴累積的善意。

立法院長韓國瑜致贈慈愛會「莫忘世上苦人多」匾額勉勵，並指出一個好的政府不能只看見賺錢的大企業，這句話值得深思。衡量政府施政不能只看招商金額、經濟成長率與重大建設，也必須看見那些不在鎂光燈下、沒有資源為自己發聲的弱勢者。

亞當．史密斯在《道德情操論》中探討人類的同情與同理心時指出，社會能夠維繫不只依靠市場交易與利益交換，也需要人們願意關心他人的處境。夜市慈愛會的價值正是讓這種同理心從個人善念發展為有組織、有持續性、甚至影響公共政策的民間力量。

尤其值得注意的是，慈愛會並非只在事後捐款救急，也曾投入推動弱勢殯葬保障的制度改革。雲林從地方推動低收入戶相關殯葬優惠，到後續促成中央修法，並於去年進一步擴大中低收入戶保障，顯示民間團體若能長期追蹤問題、凝聚共識並與民意代表合作，確實有機會將慈善轉化為制度。

這也說明，民間慈善不應只是政府施政不足時的補破網，更應成為公共政策改革的推進器。

因此，政府應從三方面著手。第一，建立透明、便利的弱勢殯葬補助與急難救助機制，讓符合資格的家庭不必在親人離世後，才四處尋求援助；第二，建立政府、民間團體與社福機構的合作平台，透過轉介、資訊共享及成效追蹤，讓善款送到確實有需要的人手中，並確保個資與捐款運用受到保障；第三，將資源投入預防性照顧，整合醫療、長照、教育與家庭支持，減少弱勢家庭因突發事件陷入更深困境。

民間團體也應持續強化財務透明、捐款用途揭露與服務成果追蹤，讓每筆善款都經得起檢驗。唯有公部門負起制度責任，民間保持公益熱情，才能形成互補而非相互推卸的合作關係。

「為人點燈，明在我前。」夜市慈愛會點亮的不只是弱勢家庭的一線希望，更提醒社會真正的治理能力不是政府做了多少宣傳，而是人民遭遇困難時能否獲得及時而有尊嚴的協助。

三億八千多萬元是民間愛心的累積，也是一道公共政策的考題。政府若只在表揚善行時出現，卻未能把民間的經驗轉化為完善制度，便辜負了這份難能可貴的信任。讓善心成為制度的起點，而非制度缺口的遮羞布，才是這段夜市慈善故事帶給台灣最重要的啟示。