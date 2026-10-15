進步價值 非犯罪保護傘

桃園八德十月十一日清晨發生一起兇殺案，一名廿五歲的盧姓女子夜歸，遭卅六歲吸毒的林姓男子尾隨進入租屋處，割頸殺害後縱火焚屍。嫌犯有毒品、竊盜前科，被捕時身上搜出喪屍煙彈，毒品快篩呈陽性，神情恍惚，始終不肯交代動機。初步調查，兇嫌與被害者並不認識，只因碰巧路過，一個年輕的生命，就這樣在自家門口被無辜殺害。

這不是個案。近年來，吸毒砍人、毒駕撞死人的新聞愈來愈多，新興毒品如喪屍煙彈猖獗，吸毒年齡層不斷下探，台灣的毒品防線正逐漸失守。喪屍煙彈的主要成分依托咪酯，法務部直到今年六月才將其提升為第一級毒品，但為時已晚，它早已攻進校園、攻進年輕人的社交圈。當毒品被政治人物包裝成「藥物」、吸毒者被定義成「病人」，反毒防線已不只是失守，而是從根爛起。

但比毒品更令人心寒的，是司法。去年，土城一名謝姓男子當街殺妻、再殺小姨子，兩條人命，手段殘忍。一審結果被判無期徒刑，逃過死刑，理由卻是法官將憲法法庭一一三年憲判字第八號自行解讀為：「殺害多人」須達三人以上才構成「情節最重大之罪」，因此殺兩個人，不夠判死。

面對洶湧輿情，憲法法庭僅以可「依照法定程序尋求救濟」回應，當司法明明白白告訴人民「殺兩人也不構成情節重大」，還能指望惡徒害怕、社會秩序良善？自一一三年憲判字第八號提高死刑適用門檻後，法院不敢判、法務部不執行，台灣沒有經過多數人民同意，就這樣走進了實質廢死。受害者家屬在攝影機面前下跪，求的不是報復，是最基本的正義，而台灣法院給他們的答案卻是「殺的人不夠多」，這世界還有比這更荒謬的司法嗎？

在這股「殺人不會死」的風氣背後，站著的其實是一整套虛偽的「進步價值」。

民進黨台北市長候選人沈伯洋，其過去言論，正是台灣自由派人權話術的縮影。他曾主張「把毒品和藥品畫上等號」，把毒品去汙名化、去罪化；又曾稱「比較吃廢死這一套」，把廢死包裝成人權進步。沈伯洋雖然現在改口，但其過去的言論，不正因當時自以為的「進步價值」？

民進黨部分人士利用「減害、除罪、人權」這一套漂亮的詞彙，高舉虛偽的「進步價值」，換來的卻是「吸毒者愈來愈多」、「殺人者愈來愈不怕」，而「受害者愈來愈求助無門」。當主張毒品除罪化、廢死的人掌握了政策話語權，緝毒的力道只會愈來愈軟，量刑的天平只會愈來愈斜。「吸毒像吃藥，殺人不會死」，犯罪成本愈來愈低，惡徒膽子自然愈來愈大。

進步價值不該是犯罪的保護傘，更不該成為政客騙取選票的口號。當一個社會連「殺人償命」都難以實現，連「吸毒犯罪」都要民眾百般理解寬容，那麼受害的永遠是手無寸鐵的老百姓。桃園的盧姓女子、土城的兩條人命，他們的死，正是為這套虛偽的進步價值付出了慘痛的代價。