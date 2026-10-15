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要求衣著純樸 折射國會沙文主義

聯合報／ 吳皇昇／逢甲大學建設學院兼任助理教授（台中市）
台北101董事長賈永婕赴立院財委會備詢，卻因為服裝不夠樸素被召委賴惠員指教。記者蘇健忠／攝影
台北101董事長賈永婕赴立院財委會備詢，卻因為服裝不夠樸素被召委賴惠員指教。記者蘇健忠／攝影

立法院上演一齣令人啼笑皆非的「服儀審查」戲碼。台北一○一董事長賈永婕赴立院備詢，卻因將外套披在肩上配內搭的穿著方式，遭民進黨籍召委賴惠員當場糾正，要求其「穿得跟我們一樣純樸」，並以「國會殿堂有一定的標準」為由施壓。

這場短暫的言辭交鋒，折射出台灣政治場域中根深蒂固的「國會沙文主義」，以及職場上最令人無奈的「女人為難女人」之性別困境。

首先，我們必須嚴肅探討所謂的「國會沙文主義」。在民主國家，國會殿堂的莊嚴性來自於代議士對法案的嚴謹審查、對政策的深度辯論，以及對行政機關的有效監督。然台灣的立法院卻時常陷入一種權力的迷失，部分立委錯把質詢台當作展現個人官威的司令台。

在此次事件中，召委不問台北一○一的營運績效、不談國家資產的治理方針，卻將焦點放在備詢者的「服裝怎麼穿」，這無疑本末倒置。更荒謬的是，立委使用「純樸」一詞作為要求；在專業語境中，「純樸」不是衡量專業能力的指標，卻像是帶有道德審查意味的詞彙。

台北一○一作為台灣首屈一指的國際地標與時尚產業櫥窗，其董事長展現出具備品牌氣場的穿搭風格，本為適才適所的表現。立委硬生生套用僵化、保守的價值觀，去框架一位具備企業與時尚背景的ＣＥＯ，本質上是一種「在我的地盤，就得遵守我的規矩」的權力傲慢與沙文主義展現。

其次，這起風波也殘酷地揭示了職場中「女人為難女人」的現象。在以男性主導的傳統政治與商業場域中，女性從業人員的處境向來艱辛，專業能力往往需要經過比男性更嚴苛的檢驗，而她們的外貌、衣著、甚至婚姻狀態，更是時常被置於公眾的放大鏡下審視。

令人遺憾的是，當女性好不容易在職場上取得一席之地，出言限制、規訓的，竟是同為女性的掌權者。賴惠員委員事後發表聲明，聲稱是「接獲他人反映才善意提醒」，這套說辭完美示範傳統父權社會中，女性如何內化了男性的凝視標準，並轉化為對同性的糾察。

「我是為你好」、「以免你被批評」，暗示著女性在公共場域中依然是不自由的，必須時刻避免踩到不夠莊重、不夠純樸的父權紅線。女性政治人物不僅沒有運用自身的影響力去打破性別框架，反而維護舊有思維體制，無疑是對兩性平權的一大諷刺。

專業與尊重並非靠著純樸穿著就可擁有。社會大眾想看到的，是立法委員在政策與預算上展現出令人折服的專業素養，而不是在質詢台上扮演外貌與穿著的指導教授。

讓衣著回歸個人展現，把注意力放在專業問政，別讓所謂的「純樸」掩蓋了國會殿堂應有的格局與理性。

國會 賈永婕 性別

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