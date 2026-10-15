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從樊遲問稼觀不副署

聯合報／ 劉家驊／大學退休教授（新北市）
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜上周在國慶大會致詞時批評執政黨，他表示，立院通過的法律案，行政院長不副署；憲政僵局若無法妥善化解，會成為民主發展的負面教材。韓國瑜並喊話賴總統，別讓台灣陷入假民主、真獨裁。針對韓的發言，行政院長卓榮泰則反駁回應，表示他身為閣揆拒絕副署，是「被動且必要的作法」。

這不禁令筆者想起，《論語》中有一段趣味的對話：樊遲向孔子請教如何種田、種菜，孔子在背後嘆息一聲，罵他「小人哉，樊須也！」聖人之所以動怒，並非看不起農業，而是不滿樊遲身為治理階層的官員，不去思考禮義之辨與治國宏觀，卻將心思死扣在基層事務的技術細節上，是典型的捨本逐末、格局狹隘。

跨越千年，這幕「樊遲問稼」的尷尬，正以另一種形式在台灣政壇上演。日前立法院長韓國瑜在國慶大會指行政院長不副署法案，傷害民主。行政院長卓榮泰卻回應說，基於對憲政秩序的維護，採取不副署的「憲法權利義務」，是被動且必要的做法。

在當前朝小野大的憲政僵局下，面對立法院三讀通過的諸多法律案，行政院長卓榮泰未依循憲法增修條文「覆議失敗後應即接受該決議」的明文規定，反而創設出不副署的防禦手段。

卓揆強調為避免「違憲法律案」公布施行，這是「被動且必要的做法」；然這種將防禦性技術工具無限放大、甚至把閣揆副署權實質扭曲成「否決權」的做法，恰恰暴露出行政首長在面對重大政治變局時以「樊遲問稼」、「只有戰術，沒有戰略」的眼光看待憲政體制的盲點。

行政院長副署權的設計目的，原是仿效內閣制下，閣揆分擔元首政治責任的機制。如今，卓揆將其異化為凌駕於國會三讀及覆議之上的「超級行政否決權」。從財政收支劃分法到各項民生法案，只要行政權不滿意，便能以不副署的手段將其擋下。這不僅在法理上有違憲之虞，在政治上亦斬斷了朝野和解、重啟對話的契機。

好的政治家，是能在驚濤駭浪中開闢合憲與民主的出路。卓揆身為最高行政首長，卻只知尋找和利用法條裡的漏洞細節，以「不副署」做為反制民意的盾牌。卓揆實應重回權力分立的憲政秩序正軌，莫讓「不副署之亂」成為自己的歷史定位。

卓揆 副署 格局

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