用地方選舉 檢驗賴政府執政

川普近日在美國期中選舉為共和黨候選人助選時，向支持者喊話：「把這場選戰當作選票上有我的名字！」這句話放在台灣，同樣值得深思。今年十一月底的縣市長選舉，選票上並沒有賴清德總統的名字，但選民投票時，要把他放在心上嗎？

在現代民主政治中，地方選戰本質上就是一場對執政黨的「信任投票」與期中考試。當國家領導人的意志與政策貫穿全黨時，地方選舉的勝負，就是民意對於執政黨路線最直接的裁判。

這次縣市長選舉，民進黨由賴主席親自徵召候選人的比例非常高，部分核心人選如台北市長候選人沈伯洋等人，更被外界視為指標性人選。既然執政黨地方選戰的排兵布陣由黨主席決斷，這場選舉的成敗，當然是對賴總統領導威信與用人眼光最直接的檢驗。

再者，最希望將地方選戰與中央綑綁的，恰恰是賴總統自己。賴總統在各地的助選發言中明確強調，唯有中央與地方步調一致，才能讓國家政策更加順利推進；他甚至公開表示，身為總統「需要的是可以合作的縣市長，而不是單純站在對抗立場的縣市長」。這些話明確顯示，賴高度期盼地方執政能完全配合中央的施政路線。

此外，賴總統在全台各地的助選發言中，屢屢將地方選舉拔高到國家安全、民主防線、中共壓力等層次。既然執政黨帶頭把地方選舉與全國性議題、國家路線綑綁，選民更沒有理由只把這場選舉當作單純的地方行政首長改選。

當台灣選民走進投票所時，手裡拿的雖然是縣市長與議員的選票，但心中衡量的不應只有候選人而已，這張選票也要用來檢驗賴政府的執政。選民可以自問，若這張選票也代表對賴總統執政的信任與否，該如何投下這一票？