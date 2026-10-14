人為推波的「佯流」幻覺

近日「洋流」成為台北選戰最熱門的政治名詞。從造勢、車掃、網路聲量，到ＡＩ民意模擬與北高合體看板，部分報導不斷宣稱沈伯洋的「洋流效應」正在壯大，甚至外溢到高雄。彷彿口號喊得夠久，浪花就會變成海嘯；報導寫得夠多，聲量便能兌換成選票。

但「洋流」若少了一點海水，多了一點表演，會不會其實是「佯流」？「洋」是海洋，「佯」則是假裝、偽裝。佯裝，是把刻意安排演成自然發生；佯攻，是用熱鬧聲勢轉移焦點；佯言，則是把未經證實的敘事反覆說成事實。「洋流」究竟是真實民意匯聚，還是陣營、媒體與演算法共同製造的「佯流」，值得檢驗。

近期ＡＩ民意模擬稱沈伯洋選情動能淨值達正卅七點二，但它並未訪問真實選民，而是由大型語言模型生成一萬七千五百多個虛擬代理人；研究也承認，模型可能放大媒體能見度較高的論述，不能代表實際投票。

於是，「佯流」循環形成了：陣營創造洋流，媒體報導洋流，ＡＩ讀取充滿「洋流」的網路語意，再模擬出「洋流」壯大；媒體最後引用ＡＩ，證明「洋流」果然存在。文宣餵給媒體，媒體餵給演算法，演算法再把同一句話吐回新聞版面。這不是測量民意，而是讓回音壁替自己驗收音量。

從傳播學看，這是議題設定、賽馬框架與樂隊花車效應的組合。新聞持續追問「洋流是否外溢」，交通、住宅、治安與財政便被擠出畫面；報導不再比較誰更會治理，只比較誰的浪較高。當選民不斷被告知「大家都支持他」，部分未決定者可能靠向看似領先者，讓聲量製造聲勢，再讓聲勢佯裝成民意。

真正的洋流有方向，「佯流」卻可隨選情轉彎。沈伯洋曾稱雙城論壇「沒有效益就不要辦」，如今改稱符合條件即可保留；昔日毒品減害文章引發爭議，現在又以美沙冬、針具交換重新說明。政策可以修正，但若新解釋總在選戰逼近時出現，選民難免懷疑：這是反省後的改變，還是為選票表演的政治轉舵？

民主選舉需要傳播，候選人也有權創造口號。「洋流」作為政治品牌，本身不是問題。問題在於，當傳播從介紹候選人變成製造候選人，從呈現民意變成預演民意，從爭取認同變成營造「大家都已認同」，洋流便可能悄悄變成「佯流」。

民主的核心，是透過公開競爭，選出具有能力、品格與責任的人。若聲量取代能力、形象取代品格、動能取代政策，選民表面上仍是一人一票，實際上選擇的卻可能只是演算法最常推薦、媒體最常播放、文宣最會包裝的人。民主若只剩追逐聲量，投票就不再是選賢與能，而是替政治行銷按讚。

潮水退去，才知道誰在裸泳；聲量退去，才能看清「洋流」裡有多少真實民意、多少人工造浪。真正的洋流可以輸送養分，「佯流」卻只會輸送幻覺。更值得警惕的是，當選民被媒體框架、演算法推薦與競選文宣推著前進，卻仍以為自己正在獨立判斷，最後選出的恐怕不只是最會佯裝民意的政治衝浪手；跟著浪頭漂流的選民，也恐怕早已成了「盲流」而不自知。