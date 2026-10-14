模糊不再 台正成中日「安全變數」

日本首相高市早苗去年有關「存立危機事態」的發言，轉眼將滿一年。一場由國會答詢引發的外交風波至今仍未落幕，中日關係陷入自二○一二年釣魚台國有化風波以來少見的長期低潮。

去年十一月七日，高市在國會表示，若台海發生涉及武力使用的特定情境，可能構成日本安全法制上的「存立危機事態」。北京隨即要求她「立即糾正、收回惡劣言論」，其後外交抗議、經貿與人員交流受阻，歷史與軍國主義問題也重新成為雙方攻防焦點。

日前大陸外長王毅在北京會見日本前外相、現任日本國際貿易促進協會會長岩屋毅，更直言中日關係「有待再次實現正常化」。一九七二年中日完成邦交正常化，五十四年後北京外交系統最高官員卻再談「正常化」，正道出過去一年困境的核心：中日原本靠政治模糊擱置在台灣問題上的分歧，但北京始終把台灣視為外部不得介入的核心利益；高市的發言直接把台海與日本自身安全連結，雙方衝撞也就難以避免。

日本政府事後仍強調，是否構成「存立危機事態」須依具體情況判斷，對台基本立場沒有改變。但這已無法消除北京對日本可能介入台海的疑慮，也顯示一九七二年建立的政治模糊，面對日益嚴峻的台海安全問題，已無法繼續發揮擱置分歧、維持關係穩定的作用。

王毅在會見岩屋毅時要求日本「盡快糾正本國領導人在台灣問題上的錯誤言行」。這項要求已不只指向高市原先的涉台發言，也包括日方後續的表述與作法。對北京而言，高市原先的說法至少必須降調、修正或重新詮釋，並以後續行動降低中方對日本介入台海的疑慮。

王毅又特別要求日本國貿促和「一切有識之士」推動日本作出「正確選擇」，顯示在政府高層管道不暢之際，北京也另闢渠道，透過商界、政界及傳統友好管道對高市施壓。

高市近期雖再次稱中國為「重要鄰國」，並表示要建立「建設性且穩定的關係」，顯示其已有意為緊張關係降溫。但她並未改變對台海安全與中國軍事活動的基本判斷，北京也沒有降低要求其處理「存立危機事態」言論的立場。

雙方目前仍只是在各自設定的條件下尋求止跌，因此，高市任內的中日關係註定將是一段「度小月」：當信任已不存在，關係回暖有其難度，但雙方不至於全面決裂，經貿、民間交流與必要的外交接觸仍會維持；待明年邦交正常化五十五周年時，看氛圍決定是否恢復部分高層往來。

此時，一九七二年以來，中日透過政治模糊而掩蓋的台海安全問題，因高市發言正式浮上檯面。中國對台壓力愈大，日本就愈難把台海視為與己無關；日本強化西南防衛與台海準備，又會加深北京對日本介入台灣問題的疑慮，台灣因此從雙方關係中的政治敏感議題、演化成安全變數。

事已至此，高市發言撤回與否，已非重點。中日下一階段真正需要面對的，是雙方既不可能事先就日本是否介入台海取得共識，又如何在危機發生時維持溝通、避免誤判與控制升級。一九七二年處理的是如何擱置分歧；但中日現在開始要處理的，是在分歧無法消失時，如何避免台海危機演變成雙方直接衝突。