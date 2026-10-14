台美利益一致？自欺欺人

美國總統川普日前喊話烏克蘭「是時候換一位新總統了」，這句話，可能會讓台灣許多人看在眼裡頗不是滋味。川普為何急於「拉俄拋烏」？近期美國柴油價高漲，每加侖六點二七美元，相較一年前上漲約七成，主因為伊朗戰爭引發燃料供應中斷，致價格上漲；油價上漲連帶物價上漲及通貨膨脹，這對共和黨期中選舉的選情非常不利。所以川普找普亭協商，從俄羅斯進口柴油，美國財政部也發布臨時許可，免除對俄羅斯的出口禁運制裁，准許俄羅斯柴油交易進入全球市場。

協議達成時，美國特使正在邁阿密和烏克蘭代表團，以及歐盟、北約的官員會晤，討論美國對結束俄烏戰爭的新構想。烏克蘭總統澤倫斯基認為川普玩兩手策略，一邊和烏克蘭談，一邊買俄羅斯柴油，很不誠實。

川普點名澤倫斯基，俄烏無法達成協議，是導致美國柴油價上漲的元凶，公開要求烏克蘭總統盡快換人。烏克蘭近日連續攻擊俄羅斯的煉油廠，川普很惱火，警告烏克蘭別碰俄羅斯煉油廠。

澤倫斯基和美國曾有如膠似漆的密合關係，俄烏戰爭初期，澤倫斯基透過視訊向美國國會及西方世界發表演說，在美國贏得英雄似聲譽，美國開始給予大規模的軍事和經濟援助； 二○二二年底，澤倫斯基在美國國會發表演說，獲得國會議員的歡呼與支持，當時的拜登總統更承諾「只要烏克蘭需要，美國就會一直支持下去」。曾幾何時，美國政權交替，以及美烏在戰略利益上的分歧浮現，兩國關係逐漸出現摩擦與裂痕。美國對烏克蘭現已停止軍事及經濟援助，只提供情報支援。

十九世紀英國首相帕默斯頓說：「我們沒有永遠的盟友，也沒有永遠的敵人，我們的利益才是永遠的。」這段話成為後來國際政治上，各國折衝樽俎利害算計的基礎。二戰時的雅爾達密約，美國為換取蘇聯對日本宣戰，將中國東北重要的港口及鐵路自主權，給予蘇聯；一九七八年美國為了「聯中制蘇」，不惜和中華民國斷交，廢除中美共同防禦條約，撤離駐台美軍，轉而與中華人民共和國建立外交關係，在在都印證了國際社會的唯利主義。

外交部長林佳龍日前曾經表示「台灣利益就是美國利益」、「台美利益一致」，林佳龍強調，台美具有高度相同的價值觀和戰略利益，特別在國際地緣局勢中，美國支持台海和平，符合自身戰略利益，因此美國不可能會犧牲台灣或反過來傷害自身利益。林佳龍的看法是建立在台灣半導體供應鏈、印太安全，以及在區域戰略上台美具有共生關係。但這個說法，太過一廂情願且不切實際，台灣在川普眼中是書桌上的小筆尖，他哪裡會在乎？

國際政治中，各國皆以自我利益為最優先考量，如今的澤倫斯基對此應深有體會；將台灣利益直接等於美國利益，過度簡化複雜的國際現實，過於不切實際。川普是國際現實主義者，任何國際關係，他都希望以交易手段來完成。林佳龍的談話，在面對中美大國博弈時，固然可安撫台灣國內疑慮；但千萬不要把這種對內的「政治戰略」當作戰術，否則就是自欺欺人。