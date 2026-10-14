讀家觀點／國際刑事法院能實現正義嗎

曾任國際刑事法院法官的南非籍法學家皮萊獲得諾貝爾和平獎後，美國旋即宣布制裁國際刑事法院。現任國際刑事法院院長赤根智子雖表示絕不屈服任何威脅，惟不論於法、於現實，國際刑事法院實難與強權對抗。

一九九八年一百多國通過羅馬規約，並在二○○二年，於荷蘭海牙成立國際刑事法院，藉此追究國際犯罪。此規約與傳統國際規範最大不同，即是將侵略、戰爭、殘害人權與種族滅絕等犯行之究責，由國家賠償轉向對自然人的刑事處罰，並能藉由獨立與常設性的國際刑事法院為審判，防止屠夫躲在國家機器下免責。

基於人權保障的普世價值，國際刑事法院自有對國際犯罪的普遍管轄權，甚至不屬於羅馬規約的締約國，當其面對戰爭與人權威脅時，亦可以特別協議方式，而被納入國際刑事法院的管轄。

只是國際刑事法院行使普遍管轄權，卻必須遵守補充性原則，即羅馬規約所規定的犯罪，基於對國家主權之尊重，乃以犯罪發生地國家有優先管轄權，僅在其不願意或無法行使司法審判權時，國際刑事法院才可加以受理。這也代表，違犯國際犯罪者，本國司法對之無可奈何，就必須等待其下台或被人民推翻，才可能送交國際刑事法院審理。如此結果，就必落入成王敗寇之窠臼。

如俄烏、以哈戰爭，不論是俄國總統普亭，還是以色列總理內唐亞胡，皆涉及戰爭與殘害人權，但在內國司法根本不可能對其審判，國際刑事法院發布逮捕令，就僅具象徵意義。一個反面案例，即是菲律賓前總統杜特蒂，因於任內掃毒行動中涉及系統與結構性屠殺，致被國際刑事法院以殘害人權罪發布逮捕令，卻要等到卸任、且是在其與現任總統馬可仕於政治關係破裂後，菲律賓才將杜特蒂移送給國際刑事法院受審，所謂國際司法不過是政治角力的結果。

對向來以世界警察自居的美國來說，一個超國家且屬常設性的司法機關之存在，本就不應存在。尤其在川普首任總統任期內，國際刑事法院檢察官開始對美軍在阿富汗是否有觸犯戰爭罪進行調查，使川普頒布行政命令來對國際刑事法院的人員進行經濟制裁，兩者關係就進入更為對立狀態。此命令雖為拜登總統所廢止，卻又在川普第二任總統任期不久恢復，甚至在二○二五年二月，川普更以維護美國國家安全及保護國民權利之理由，對任職國際刑事法院的人員及其家屬為資產凍結及禁止入境之行政命令，手段相當強烈。

故於現今，美國再對國際刑事法院進行制裁，不過是對先前制裁的再次強調，宣示意義遠大於實質的懲罰。

國際刑事法院的設立與存在，本在避免使國際正義淪為強權者的利益，但在其無任何警察權為後盾下，要實現如此的目的，雖不能說是夢想，卻肯定只是一種理想。