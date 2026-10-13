讀家觀點／生食海鮮 美味與風險並存

生食龍蝦再度引發食品安全與動物福利爭議。龍蝦不僅味道鮮美、熱量低，且富含維生素、礦物質等營養素，是廣受喜愛的海鮮之一。然而，龍蝦究竟能否生食，卻經常引發疑問。龍蝦、螃蟹、對蝦、螯蝦等甲殼類，以及蛤蜊、貽貝、牡蠣、扇貝、鮑魚等軟體動物，生食雖然鮮美，卻存在食品安全與健康風險，主要包括：

細菌感染。生鮮甲殼類可能帶有副溶血性弧菌、創傷弧菌、沙門氏菌、李斯特菌、金黃色葡萄球菌及大腸桿菌等病原菌。生食或食用未煮熟的海鮮，容易引發腸胃疾病，嚴重時甚至可能導致敗血症或截肢。其次是寄生蟲感染。部分生鮮水產品可能帶有寄生蟲，生食後恐引發劇烈胃痛、噁心、嘔吐及腹瀉。

此外，龍蝦含有原肌球蛋白，可能使對甲殼類過敏的人出現皮膚搔癢、紅腫，甚至呼吸困難等嚴重過敏反應。幼兒、老年人、孕婦，以及免疫功能低下或患有肝病、糖尿病、癌症者，生食風險尤其高。即使選擇信譽良好的供應商，落實食品安全管制系統及冷鏈運輸管理，仍只能降低風險，無法完全消除。尤其隨著海洋溫度升高，海洋病原菌的分布與汙染風險也可能隨之改變。

今年初，美國多州販售的部分牡蠣與馬尼拉蛤蜊，因疑似遭諾羅病毒汙染，遭要求召回及銷毀；美國亦曾針對可能受到甲型肝炎病毒汙染的貝類發布警示。台灣今年首例本土傷寒確診個案，患者在潛伏期間曾食用生魚片、生蠔等海鮮料理，衛生單位已展開疫調。日本也曾發生因生食魚類感染寄生蟲而引發的食物中毒事件；中國大陸則多次傳出食用小龍蝦後出現橫紋肌溶解症的案例。

由於生食海鮮存在細菌、病毒及寄生蟲感染風險，美國疾病管制與預防中心、食品暨藥物管理局及歐洲食品安全局等機構，均提醒民眾留意生食或食用未煮熟海鮮的健康風險。為確保龍蝦食用安全，專家建議避免生食，並建立ＡＩ輔助的海產食品溯源體系，強化冷鏈儲藏及運輸管理。

烹調時應充分加熱，確保肉質熟透，以降低病原體感染風險。若食用後數小時至數天內，出現噁心、嘔吐、腹瀉、發燒或劇烈腹痛等症狀，應立即就醫並告知飲食史。

儘管多數海產引起的食源性疾病，可透過正確烹調加以預防，但仍有部分毒素無法藉由加熱消除，例如雪卡毒素中毒。海洋暖化可能促使部分有害藻類增生，其產生的雪卡毒素經藻食性魚類攝入，再透過肉食性魚類沿食物鏈累積，最終進入人體而引發中毒。近年台灣已發生多起雪卡毒素中毒案例，民眾應避免食用來源不明的魚類，並特別留意珊瑚礁魚類的頭部、魚皮、內臟及魚卵等部位。

生食海鮮雖能滿足口腹之欲，卻也可能帶來健康風險。專家一再提醒民眾警惕「舌尖上」的危險，嚴防「病從口入」。然而，古人對美食的執著，似乎也不遑多讓。宋代詩人周晞稷在〈食河豚〉中寫道：「鄰翁勸我知機早，有毒傷人如鴆鳥。」明知河豚有毒，卻仍豪氣地說：「我生有命懸乎天，飽死終勝飢垂涎。」或許，古今饕客對美食的迷戀，終究如出一轍。即使明知風險當前，仍有人甘願為了滿足口腹之欲，抱持著幾分視死如歸的豪情。