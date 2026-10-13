預算撥補油電虧損的財政幻覺

近年受惠於國內經濟穩定成長及股市交易熱絡，整體稅收顯著增加，尤以所得稅及證券交易稅實徵數大幅高於預期，使中央政府總預算執行結果屢創千億元以上歲入歲出賸餘。然而，在亮眼帳面數據背後，台灣仍面臨地緣政治動盪、中東衝突升溫、俄烏戰爭持續膠著，以及美國關稅政策調整等多重不確定因素。其中，國際燃料價格劇烈波動，更直接衝擊國內物價與國營事業營運。

台電與中油肩負穩定物價的政策重任，長期吸收國際燃料價格上漲的成本，導致雙雙深陷鉅額虧損的泥淖。台電累積虧損已突破三七○○億元，中油累積虧損將逾一二六○億元，財務狀況日益沉重。行政院為減緩物價衝擊、改善國營事業財務壓力，近年交互運用年度總預算、特別預算及追加預算等財政工具，透過撥補與增資挹注數千億元資金。

若單看中央政府與台電、中油各自的財務報表，政府撥補虧損或增資，分別依其性質認列支出或投資；國營事業收到資金後，則相應認列收益或股本。然而，依據國際公共部門會計準則第卅五號（IPSAS 35）合併財務報表的原則，政府對國營事業若具有實質控制權，即應從整體經濟實體角度呈現財務狀況。

在「單一經濟實體」的觀點下，中央政府與台電、中油之間的鉅額撥補及增資，猶如將錢從政府左口袋放到右口袋，屬於內部往來交易。編製合併財務報表時，相關內部交易與餘額必須予以沖銷。

換言之，預算撥補不會讓國家實質變得更有錢。在合併報表層次，政府內部資金移轉本身並不增加整體資產，也無法消除國營事業原有的營運虧損。倘若將預算撥補視為財務改善的主要成果，即容易形成一場「財政幻覺」，讓民眾誤以為無須付出額外代價，實際上卻仍由全民承擔。

更重要的是，數千億資金若用於填補國營事業虧損，遂無法同時投入公共建設或社會福利，形成龐大「機會成本」。

決算與會計紀錄，應如實呈現國家財政的歷史與全貌。過去曾是國庫金雞母的油電雙雄，如今深陷鉅額虧損。近年政府財政表現尚佳，或能暫時支撐預算撥補，但長期仰賴國庫挹注，終非治本之道。

透過整體財務資訊揭露國營事業虧損與政府財政的實際關係，不僅是為了穿透「財政幻覺」，更是要敲響警鐘，促使主政者正視油電政策的結構性危機，承擔改革責任。