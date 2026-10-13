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保護人民防風險 建立國家級AI應變機制

聯合報／ 廖明輝／中華經濟研究院輔佐研究員（台北市）
「刺胳針」發布未來75年可能造成人類滅絕的重大威脅，其中以人工智慧（AI）惡意使用居首。路透
「刺胳針」發布未來75年可能造成人類滅絕的重大威脅，其中以人工智慧（AI）惡意使用居首。路透

國際醫學期刊「刺胳針」於今年柏林世界衛生高峰會提出警告，未來七十五年，ＡＩ遭惡意使用與核子衝突，可能引發威脅人類生存的災難。研究評估十七項重大健康風險，估計若能降低ＡＩ遭濫用的風險，到二一○○年可避免約一○四億個健康生命年損失。

這不是預言ＡＩ將造成多少人死亡，更不是風險機率排行榜；相關估算也存在高度不確定性。但值得警惕的是，連醫學界都開始從人類生存角度檢視ＡＩ，台灣的政策討論卻仍偏重算力、晶片與產值。產業政策忙著追趕ＡＩ發展，保護人民免受ＡＩ重大事故衝擊的準備，卻不能永遠排在後面。

ＡＩ最令人不安之處，不在機器是否比人聰明，而是它可能讓原本分隔的危險彼此串連。有人可能藉ＡＩ取得研製生物武器的危險知識，也有人可能利用自動化工具侵入醫院、電網或供水系統；若ＡＩ生成的錯誤資訊又妨礙政府判斷，局部事故便可能擴大為公衛危機。這些並非已經發生的事實，而是值得事先演練的風險。

台灣既是全球先進晶片與ＡＩ伺服器的重要生產基地，也高度依賴醫療資訊系統、電力與通訊網路。倘若醫院、工廠與基礎設施使用同一套ＡＩ工具，單一缺陷便可能跨機構擴散。一旦供應鏈與民生服務同時受創，事故後果就不會依部會職掌自行劃分。

台灣並非毫無制度。今年一月公布施行的人工智慧基本法，已要求數發部推動ＡＩ風險分類架構，由各目的事業主管機關據以訂定管理規範；資通安全管理法也設有關鍵基礎設施的資安通報與應變機制。問題在於，ＡＩ異常未必等於駭客入侵。

醫院ＡＩ系統給出錯誤分流建議、自主代理未經授權連續執行操作，或不同機構使用同一模型而發生連鎖誤判，究竟何時達到重大事故門檻？由誰彙整跨院、跨業的異常訊號？若尚未查明原因，能否先發布預警，而不必等到傷亡發生才啟動調查？現有法規提供了起點，卻不能取代明確的跨部門指揮程序。若各機關只掌握轄內事件，最需要關注的跨系統異常，反而可能長期隱藏在分散的通報資料中。

行政院應在既有國家資安協調架構下，建立國家級ＡＩ重大事故治理與通報機制，而非另設一個徒具名稱的新機關。由國科會統籌風險治理與技術評估，數發部及資安署整合分級通報與技術調查；衛福部負責醫療及生物安全，經濟部掌握能源、製造與供應鏈影響，國安體系則研判境外攻擊及複合威脅。

通報機制應依影響程度訂定啟動門檻、責任窗口及證據保存規則，同時保護個資與商業機密，定期邀集醫院、科技業及關鍵設施營運者進行跨部門演練，並建立國際事故預警聯繫管道。重大事件須有單一協調窗口，醫療與資安等專業調查則各司其職；必要時由行政院統合資源，避免多頭指揮。

「刺胳針」總編輯霍頓提醒，人類面對的是多重威脅，解方必須足以因應現實的複雜性。台灣既然已能生產最先進的ＡＩ晶片，也必須及早建立完善制度，確保ＡＩ發生重大事故時，有人通報、有人決策，也有人負責，才能真正回應這項新興科技帶來的挑戰。

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