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松機遷建談逾30年 勿淪選舉口號

聯合報／ 戴東清／南華大學國企系教授（嘉縣大林）

松山機場遷建涉及首都圈整體規畫、國家門戶布局及區域均衡發展，是一項綜合性議題。台北市長蔣萬安拋出遷移松山機場、打造「台北ＡＩ園區」的政見，再度引發這項在台灣政壇討論逾三十年的議題。松機遷建最早可追溯至陳水扁市府時期，其後李應元、謝長廷、姚文智與吳怡農等民進黨市長參選人，接連將其列為重要政見。如今轉由藍營市長提出，能否形成跨黨派共識？

首先，在都市再造與產業重塑的效益方面：松山機場占地約二一三公頃，若加上周邊解除限建管制的效益，可望釋出龐大的都市發展空間。蔣萬安主張將其轉型為「台北ＡＩ園區」，結合科技產業、住宅與綠地，評估可引進數十萬就業與生活人口；民進黨過去亦主張透過遷建，突破台北市中心土地開發飽和的瓶頸，解除周邊逾五百公頃的建築高度限制，藉此帶動都市更新。就經濟與都市發展而言，確實具有推動產業升級的潛力。

其次，在改善環境安全與增進市民福祉方面：松山機場位於人口密集的都會中心，飛安風險與航道噪音長年困擾鄰近居民。歷史上幾起空難事件，屢次凸顯市區機場的飛安疑慮；噪音亦長期影響中正、中山、松山及內湖等區的發展與居住品質。將機場遷出市中心，不僅能降低都會區的飛安風險、減輕噪音汙染，亦可釋出大規模綠地，對改善首都圈生活品質與公共安全具有正面效益。

再次，在交通便利與偏鄉醫療成本的權衡方面：松機最核心的優勢，在於市區樞紐的便捷性。作為「東北亞黃金航線」商務門戶，包括東京羽田、首爾金浦及上海虹橋等航線，均能為國際商旅節省大量通勤時間。更關鍵的是，松機承載花東及澎湖、金門、馬祖等地的國內航線，更是偏鄉急重症患者醫療後送的重要命脈。若貿然廢除松機，卻缺乏完善的交通接駁與醫療配套，將顯著增加偏鄉居民的交通及醫療成本，這也是花東與離島民意代表對遷建持保留態度的主因。

最後，在配套落實與國家戰略的阻力方面：松機遷建歷經逾三十年的討論，藍綠多任市長執政卻始終未能實現，關鍵在於桃園機場的承載能力與國防戰略定位。桃園機場第三航廈與第三跑道的工程進度，直接影響桃機能否全面承接松機的運量及國內航線需求。此外，松機兼具行政專機起降與首都空防基地的戰略功能，相關設施與任務的轉移極具複雜性，落實難度不小。

總之，松山機場遷建是一場「都市再造效益」與「既有機能陣痛」的權衡。若要化願景為現實，中央與地方必須克服桃園機場承載能力、偏鄉交通與醫療配套，以及國防戰略布局等實質挑戰，方能實現城市升級與區域平權的雙贏局面。否則，這項討論逾三十年的遷建構想，恐將再度淪為選舉口號。

松山機場 蔣萬安 姚文智

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