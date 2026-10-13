松機遷建應有雙北視野

台北市長蔣萬安拋出松山機場遷建政見，試圖以過去綠營多位台北市長參選人及執政者曾提出的主張，爭取市民認同。然而，松山機場兼具首都第二機場、軍事基地及離島航線樞紐等多重功能，遷至桃園國際機場或許有利台北市發展，卻未必符合台灣整體利益。若真要討論松機遷建，應將遷建雙北列為優先評估選項，而且事不宜遲。

蔣萬安提出松機遷建桃園的主要效益，在於活化台北市都市發展，包括打造「台北ＡＩ園區」、中央綠地公園，解除周邊約五七○公頃土地的航空高度限制，帶動都市更新。然而，此舉可能讓北北基桃宜首都生活圈只剩桃園機場一座主要民航機場，軍事功能也暫時缺乏明確替代方案。

國內航線尤其離島航班，若被迫移至尚未規畫完善的桃園機場，將衝擊離島交通及緊急醫療後送；台北往返日本、韓國及中國大陸的短程黃金航線與商務飛行，也可能受到影響，對台灣整體航空發展及國安需求未必有利。因此，若要兼顧松機遷建效益與首都雙機場需求，中央與地方應共同推動松機遷建雙北的可行性評估，才是符合全民利益的重要課題。

進一步分析松山機場現有功能、國際趨勢及國安風險，無論短期或長期，首都圈都有維持第二座機場的必要。首先，松機不僅承擔離島航線，也是台北往返亞洲主要城市的重要商務門戶，對雙北都會區具有交通便利性，甚至包括輝達執行長黃仁勳等國際企業人士，也曾使用松機進行商務飛行。

從國際趨勢觀察，據統計，全球七十三座一線城市中，約有四成、二十九座城市擁有雙機場或多機場系統，紐約都會區更有多座機場。從國安角度而言，首都近郊若能維持至少兩座機場，也有利於緊急應變與戰略調度，降低單一機場失能的風險。

既然首都圈有雙機場需求，松機遷建便不應只有桃園機場一個選項。關渡平原約有七百至八百公頃土地，若保留基隆河、淡水河沿岸約五十五公頃生態保護用地，大度路以北區域或可納入新機場選址評估。

至於私人土地取得，可考慮透過新舊機場用地的異地容積移轉等創新模式，減少傳統區段徵收的爭議，降低土地取得難度並縮短作業時間。

其次，蔣萬安主張利用松機遷移後的空地，規畫約一百公頃的台北中央綠地公園，看似能改善台北市在六都相對落後的綠覆率，但相較於台北市二七二平方公里的面積，一百公頃僅占全市約百分之○點三七，對整體綠覆率的貢獻仍有限。與其集中開闢大型公園，不如同步推動建築立體綠化，擴大都市綠化效益。

更重要的是，過去綠營台北市長參選人也曾提出大型都會公園的願景，希望打造類似紐約曼哈頓中央公園的城市地標。然而，台灣受氣候、土地條件及都市規畫限制，未必能複製國外大型公園的效益。以開闢逾卅年的大安森林公園為例，其景觀、林蔭及整體使用效益，仍有持續提升的空間。在寸土寸金的台北市，再將大規模精華土地規畫為中央公園，實際效益與機會成本，值得審慎評估。

無論如何，松山機場遷建是遲早必須面對的政策選擇。蔣萬安在選舉期間重提此議，正是各界集思廣益、將政治願景轉化為務實方案的機會。反對者若只以「為何現在才提出」回應，卻拿不出更具體的城市發展藍圖，難免令人質疑其治理城市的願景與擘畫能力，又如何讓市民安心託付市政？