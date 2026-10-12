長照政策僵化 基層結構性崩壞

中華民國一一五年國慶，本該喜慶，但在長照居家照顧現場，卻因照顧人力吃緊而毫無假期的歡樂氣氛，只因政府造成長照政策的僵化與盲目，陷入「高齡照護高齡、年輕人留不住、居服單位難經營」的惡性循環。民進黨執政以來，不斷宣稱長照預算創新高、覆蓋率大幅提升，並高調拋出「長照3.0」，理想很豐滿、現實卻很骨感。

長照人力出現嚴重的「供需錯配」與「世代斷層」，居家或機構照顧服務員平均年齡偏高，只因照顧服務不僅需要技能，還需要高情商，即便各大專院校積極開設長照相關科系，人才依然欠缺。大專院校應培養「督導」等管理職，而非第一線照護人才；而高職技校卻對於培育年輕血液興趣缺缺，欠缺完整的教育訓練體系，導致照護經驗無法傳承。

更殘酷的是，市場存在嚴重的年齡歧視，許多家屬指名要年輕居服員，導致現有高齡居服員不符案家期待；但另一方面，長照現場的高風險、高勞動強度，又讓大專畢業生望而卻步，形成「學校在育才、市場在缺人、年輕人不願來」的荒謬困境。

雪上加霜的是，民進黨政府建立了低價無彈性的長照支付與給付制度，直接壓垮了基層居服單位的營運。多數案家要求的服務時間高度集中在特定時段（如早、中、晚飯的時間點），這導致每位居服員一天頂多只能服務四至五位個案。在非熱門時段，居服員面臨大量的「空班」，看得到卻賺不到。對於居服單位而言，這意味著時間成本與人力精算上的極大耗損，人力成本居高不下；但政府給予的長照支付價格卻極為低廉，且各項核銷限制重重，更嚴格限制自費市場的發展。行政院日前再度調高基本工資，對基層勞工而言看似遲來的正義，但對正處於超高齡社會海嘯中的長照居家照顧產業而言，居服員的實際收入與其承擔的照護風險仍完全不成正比。

在低薪、高風險、工時破碎的夾擊下，年輕人看不見產業前景，流動率居高不下，民進黨政府宣稱的「照護國家隊」，實際上只是靠著一群中高齡勞工在苦撐。

筆者認為要扭轉長照崩壞的頹勢，不能再只會編預算撒錢，必須大刀闊斧進行結構性改革，提出以下建議：

一、彈性調整支付制度與服務彈性，放寬熱門時段的限制，並提高非熱門時段（空班時段）或高風險個案的支付誘因，鼓勵案家分流，並推動「社區聯合排班」以減少居服員奔波與空班時間。

二、重塑長照教育與職涯地圖，技職與大學教育應調整實務與理論的比例。政府應輔導居服單位建立明確的「職涯升遷階梯」（如初階居服、高階專科居服、督導、機構管理職），讓年輕人進場時，看到的是一份「專業有尊嚴、收入有成長」的事業，而非僅是出賣體力的臨時工。

三、建立國家級照護風險分擔機制，針對高風險照護個案，政府應提供更完善的法律與保險支持，降低第一線年輕從業者因意外而須承擔的鉅額賠償風險。

長照政策不是冰冷的ＫＰＩ數字，而是牽動百萬家庭的社會安全網，如果民進黨政府繼續無視基層結構性的崩壞，只顧用華麗口號包裝政績，那麼台灣迎來的將不是尊嚴老化的社會，而是一場全民照顧崩潰的災難。