經濟起飛了 國旅品質呢

雙十國慶，賴總統及立法院長韓國瑜致詞，均提及了台灣的科技成就。確實，近年ＡＩ浪潮「讓世界看見台灣」，科技產業持續領航，國家競爭力令人振奮。然而，當人們走出科技榮景，迎接連續假期，映入眼簾的卻是高速公路車潮綿延、高鐵車站人滿為患，住宿與餐飲價格更讓人咋舌。

經濟成長是國家驕傲，但基層小民仍想問：台灣人的旅遊經驗與生活品質，真的跟上經濟起飛的速度了嗎？

剛過的中秋連假，高鐵湧現大量旅客造成民怨，再次凸顯交通運輸的承載壓力。過去民眾習慣開車出遊，如今不少人寧可多花錢搭高鐵，也不願困在高速公路上。原本象徵快捷、舒適的高鐵，逐漸出現「公車化」現象，熱門時段自由座擁擠，花錢買速度，卻未必買得到從容。這不是人民不願意付費，而是連願意付費，都不一定能換來合理的旅遊品質。

展望二○二七年，依現行行事曆規則推算，連續假期仍有不少。休假制度讓人民有更多喘息機會，本是好事，但政府準備好了嗎？當大家集中在相同日期出遊，交通、住宿與觀光景點是否有足夠的分流規畫？政策似乎重視人民能放多少假，卻較少思考人民能否真正享受假期。假日增加，如果只是讓塞車時間變長、旅遊成本變高，休假的美意恐怕大打折扣。

更弔詭的是，科技產業創造了龐大的財富，卻未必讓多數人的薪資同步提升。科技紅利集中於部分產業與高所得族群，然而社群媒體的演算法，早已將高消費生活型態推送給所有人。網紅旅宿、精緻餐飲、打卡景點，透過短影音不斷刺激人們的旅遊想像，讓「別人都在享受」成為無形的比較壓力。

當薪資追不上物價，消費欲望卻被數位媒體持續放大，跟風式旅遊逐漸滲入生活文化。這不只是個人消費選擇，更反映所得分配、觀光供需與媒體環境交織的社會現象。

至於交通政策，面對連假車潮，彷彿仍離不開匝道管制、高乘載與夜間國道優惠等老方法。這些措施並非毫無效果，但面對旅遊型態改變、運輸需求集中，政府是否還能提出更具前瞻性的方案？從智慧交通預測、跨運具接駁，到平日旅遊誘因與企業彈性休假，真正需要的是整體制度的重新設計，而非每逢連假就重複宣導避開尖峰時段。

近年台灣出現一句令人苦笑的話：「沒錢的出國玩，有錢的玩國旅。」當國內住宿加上交通、餐飲，花費可能不輸一趟海外旅行，民眾自然會用價格與品質重新衡量選擇。然而，不是每個家庭都有時間、預算或條件隨時出國。留在台灣旅遊，不應因此成為必須付出更高代價的無奈選項。

經濟成長不該只體現在漂亮的數字，更應轉化為人民能夠感受的生活幸福。觀光、休閒與旅遊，不只是消費產業，也是家庭團聚、身心健康與社會生活品質的重要指標。

台灣有能力打造世界級ＡＩ產業，難道沒有能力打造讓人民負擔得起、走得順暢、玩得有品質的旅遊環境？真正值得驕傲的經濟奇蹟，不只是讓世界看見台灣有多富裕，而是讓生活在這片土地上的人民，真正感受到幸福。