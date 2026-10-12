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做孤雁警醒 莫沉浸於假象

聯合報／ 賽夏客／教（苗縣頭份）

一年一度的國慶大典在喧囂聲中落幕，但兩位重量級人物的致詞仍餘波盪漾。畢竟國家的生日非比尋常，全國乃至全世界都在關注，並據此決定用什麼眼光看待這個國家。韓院長代表民意，應該說出人民的心聲；賴總統代表國家，理應維護國家的尊嚴。兩人各司其職，並非從屬關係。

在這樣的期許下，兩人的談話大致恰如其分，縱然觀點相左，也是各自扮演應有的角色。只是韓國瑜揭露台灣正處於「假民主、真獨裁」的危機，刺痛了總統，隨即遭到綠營人士大肆撻伐，斥責他不該在重要節慶掀開「悶燒鍋」，讓國家淪為國際笑柄。

這種批評並非全無道理。傳統文化向來忌諱在喜慶日子生事，即使不滿，也得忍耐。《紅樓夢》便有一例：賈母壽辰之夜，兩名婆子偷懶，未關角門，遭寧國府的尤氏責備，竟回嘴道：「清水下雜麵，你吃我看。」意指「不關妳的事」。眾人為免喜慶之日鬧出不祥之事，忍氣吞聲，卻也埋下賈府紀律潰散、終至傾頹的隱憂。

但事事洞明的韓院長，身為國會議長，肩負監督政府施政良窳的責任。看到國會通過的法案卡在行政院長手裡，能視而不見嗎？看到大筆經費流入美國軍火商口袋，國家安全卻仍令人憂心，能不心急如焚嗎？於是，他只好扮演昔日國中國文課文、朱企霞〈孤雁〉中的守更者，時刻保持清醒。

〈孤雁〉描寫雁群棲息沙洲蘆叢中，唯有孤雁守夜。每當察覺危險，牠便拚命鳴叫示警，卻被熟睡同伴視為搗亂者，不僅遭啄罵，還面臨驅逐，受盡委屈。最後，獵人逼近，雁群仍不願醒來，終究落入網羅，唯有孤雁僥倖逃過。

彼時彼刻，恰如此時此刻。國際局勢日益嚴峻，人民猶如沙洲雁群，豈能對危機視而不見、沉默不語？若在平日發聲，媒體未必報導，人民也未必聽見；選在國慶疾呼，不得不然的突圍之計。

千萬別等到國家這條船沉了，才呼喊救命！國沒了，家何求？韓院長鏗鏘有力的訴求，猶如孤雁聲聲警鳴，迴盪在台灣上空，也迴盪在人們心中。

國慶 韓國瑜 國文

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