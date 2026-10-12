讓選票說話 更勝脫稿演出

立法院長韓國瑜在國慶大會致詞時，頂著批評壓力脫稿演出，喊話賴總統必須解決行政、立法對立的問題，才能避免台灣民主被國際社會視為「假民主、真獨裁」。

對於韓國瑜的直言，民進黨強烈反駁，批評他將國家慶典變成政治批鬥大會，行政院也以「貽笑國際、對外賓失禮」回應。顯見韓國瑜這番苦口婆心的呼籲，猶如對牛彈琴，執政黨根本不當一回事。然這樣的結果似乎早可預期，否則行政院也不至於蠻橫至此，八度拒絕副署立法院三讀通過的法案，還將責任全推給在野黨。

細數賴總統上任以來，唯一讓民眾感受到些許「謙卑」的時刻，恐怕是大罷免遭卅二比零完封當晚。除此之外，賴總統從政以來始終不脫剛愎自用性格。換言之，要讓賴總統領導的執政團隊低頭，恐怕只剩「讓選票說話」一途；唯有民意反彈足以撼動其執政權力，才可能迫使他稍作讓步。

然而，從目前情勢看來，在野黨雖然持續高喊藍白合，年底各縣市選情與聲勢卻未能壓倒執政黨。就連被視為國民黨明日之星的蔣萬安，在台北市的選情也面臨沈伯洋逐步逼近的壓力；加上在野陣營缺乏強而有力的選戰論述，難以有效凝聚選民支持，整體選情並不容樂觀。如此一來，執政黨自然有恃無恐，繼續把立法院視若無物。

距年底地方大選不到五十天，倘若在野黨仍找不出對策，無法透過選票制衡執政黨，甚至讓民進黨贏得比上屆更多的縣市執政權；未來兩年，賴政府更不可能展現謙卑，行政、立法對立只會愈演愈烈。屆時，台灣民主恐真要陷入韓國瑜警告的「假民主、真獨裁」危機！