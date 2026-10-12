想像的政治恐懼 凌駕民生困境

最近全台又開始瘋選舉了，什麼「台北順起來」，連筆者住在香港都感受到那個威力了！看一看threads，什麼「難道你要選中共同路人？」看一看覺得要氣出來；很多人的思維把國安跟民生綁在一起，民進黨民生做不好，就無限上綱到國安，什麼都推給中國就好了，講得中國好像是哈利波特的佛地魔，全中國都是想要統戰我們的「小粉紅」。

真實的世界是「沒人關心台灣！」身為一個經常來往香港深圳的台灣人，每次他們聽到我來自台灣，就會用上揚的語氣說「台灣人啊？頭一次看到台灣人呢！」年輕人繼續細數的小時候看的台劇，中年人跟我說：「好想去看看台灣呢」或是「幾年前去過了，台灣特別好！ 」但很快我們的話題又會轉到其他地方，真實的世界裡，大家都在忙著賺錢。根本沒人想統戰台灣，大家只關心他這份工有沒有「五險一金」。

其實很簡單，統一台灣是中共的利益，需要這份利益去維持他的政權合法性；他們得對外面表現得強壯威武，才不會有人動搖政權。但「中國」的利益和「中共」的利益是否完全掛勾？也未必；而共產黨的利益也與一般百姓無關。所以對底層民眾來說，台灣跟他們沒什麼切身關係，甚至你還可從他們口中聽得出一點「嚮往」。

所以不要再用「被統」的想像打擊今天的民生了！台灣近年股票漲翻天，但物價也是漲翻天。上次我回台灣看到菜市場裡的綠花菜價格竟和香港差不多，但是香港人均月薪八萬台幣，而台灣竟還有十年前社會新鮮人的三萬月薪，真不敢相信年輕人要怎麼過下去？無法加入科技業的文科畢業生要怎麼穩定生活？

或許你會說，沒關係！政府有「新青安」四十年房貸可以讓你貸好貸滿。這種德政，真的是我們要的「台灣」嗎？相對剝奪感重得無以復加，人心躁動的台灣社會，如何避免再出現街頭無差別攻擊事件？別再以想像的政治恐懼凌駕民生困境了。