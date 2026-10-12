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想像的政治恐懼 凌駕民生困境

聯合報／ 呂婉君／零售業（香港）

最近全台又開始瘋選舉了，什麼「台北順起來」，連筆者住在香港都感受到那個威力了！看一看threads，什麼「難道你要選中共同路人？」看一看覺得要氣出來；很多人的思維把國安跟民生綁在一起，民進黨民生做不好，就無限上綱到國安，什麼都推給中國就好了，講得中國好像是哈利波特的佛地魔，全中國都是想要統戰我們的「小粉紅」。

真實的世界是「沒人關心台灣！」身為一個經常來往香港深圳的台灣人，每次他們聽到我來自台灣，就會用上揚的語氣說「台灣人啊？頭一次看到台灣人呢！」年輕人繼續細數的小時候看的台劇，中年人跟我說：「好想去看看台灣呢」或是「幾年前去過了，台灣特別好！ 」但很快我們的話題又會轉到其他地方，真實的世界裡，大家都在忙著賺錢。根本沒人想統戰台灣，大家只關心他這份工有沒有「五險一金」。

其實很簡單，統一台灣是中共的利益，需要這份利益去維持他的政權合法性；他們得對外面表現得強壯威武，才不會有人動搖政權。但「中國」的利益和「中共」的利益是否完全掛勾？也未必；而共產黨的利益也與一般百姓無關。所以對底層民眾來說，台灣跟他們沒什麼切身關係，甚至你還可從他們口中聽得出一點「嚮往」。

所以不要再用「被統」的想像打擊今天的民生了！台灣近年股票漲翻天，但物價也是漲翻天。上次我回台灣看到菜市場裡的綠花菜價格竟和香港差不多，但是香港人均月薪八萬台幣，而台灣竟還有十年前社會新鮮人的三萬月薪，真不敢相信年輕人要怎麼過下去？無法加入科技業的文科畢業生要怎麼穩定生活？

或許你會說，沒關係！政府有「新青安」四十年房貸可以讓你貸好貸滿。這種德政，真的是我們要的「台灣」嗎？相對剝奪感重得無以復加，人心躁動的台灣社會，如何避免再出現街頭無差別攻擊事件？別再以想像的政治恐懼凌駕民生困境了。

恐懼 國安 中共同路人

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讓選票說話 更勝脫稿演出

立法院長韓國瑜在國慶大會致詞時，頂著批評壓力脫稿演出，喊話賴總統必須解決行政、立法對立的問題，才能避免台灣民主被國際社會視為「假民主、真獨裁」。

做孤雁警醒 莫沉浸於假象

一年一度的國慶大典在喧囂聲中落幕，但兩位重量級人物的致詞仍餘波盪漾。畢竟國家的生日非比尋常，全國乃至全世界都在關注，並據此決定用什麼眼光看待這個國家。韓院長代表民意，應該說出人民的心聲；賴總統代表國家，理應維護國家的尊嚴。兩人各司其職，並非從屬關係。

經濟起飛了 國旅品質呢

雙十國慶，賴總統及立法院長韓國瑜致詞，均提及了台灣的科技成就。確實，近年ＡＩ浪潮「讓世界看見台灣」，科技產業持續領航，國家競爭力令人振奮。然而，當人們走出科技榮景，迎接連續假期，映入眼簾的卻是高速公路車潮綿延、高鐵車站人滿為患，住宿與餐飲價格更讓人咋舌。

和平獎啟示：台灣須做好「國際法戰備」

今年諾貝爾和平獎桂冠頒予前國際刑事法院（ＩＣＣ）法官皮萊，表彰其在盧安達大屠殺審判中首創將性暴力定性為種族滅絕罪，以及長期捍衛跨國刑事正義的卓著貢獻。然而，正如日前報載，白宮在得獎公布後隨即對ＩＣＣ祭出制裁手段，切斷其美元結算與科技系統支援；川普更直言「台海與其他熱點未爆發衝突全憑他自己」，而非國際機構的功勞。這場風波不僅反映出霸權現實主義對多邊法治體系的強力衝擊，更給長年被孤立於聯合國體系之外的台灣，上了一堂深刻的國際法實務課。

長照政策僵化 基層結構性崩壞

中華民國一一五年國慶，本該喜慶，但在長照居家照顧現場，卻因照顧人力吃緊而毫無假期的歡樂氣氛，只因政府造成長照政策的僵化與盲目，陷入「高齡照護高齡、年輕人留不住、居服單位難經營」的惡性循環。民進黨執政以來，不斷宣稱長照預算創新高、覆蓋率大幅提升，並高調拋出「長照3.0」，理想很豐滿、現實卻很骨感。

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