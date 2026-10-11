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星期透視／回填中華民國 找回價值高地

聯合報／ 游梓翔

雙十國慶，執政的民進黨看似照例慶祝，其實每年遇到和「中華民國」歷史有關的重要日子，民進黨總要面對一個自己製造的邏輯難題。

多年來，民進黨一直試圖用「台灣」稀釋或是置換「中華民國」，今年也不例外。九日賴總統在國慶晚會的講話，「中華民國」只在第一句和最後一句儀式性出現兩次，其他主詞都用「台灣」或「國家」來替代；十日的國慶演講，一樣的操作，「中華民國」出現兩次，「台灣」的中英文出現了四十四次。

十月十日是「中華民國生日」，但是請問這天為何是「台灣生日」？邏輯障礙就是這樣來的。

賴總統在國慶演講，說台灣要變成護國神山上的「山巔之城」，寧願挪用美國典故，卻不提護國神山大批被移到美國的現實。大談「台灣應該成為什麼樣的國家」。是否可以尊重一下中華民國，別在她「生日」這天說這些呢？

民進黨總稀釋或置換中華民國，就是因為他們本來有個排斥中華民國的邏輯，卻因務實考量接下了這個「殼」，但又不願接受中華民國的內涵，於是拚命掏空。彷彿這個殼愈薄，殼下的台灣才能被看得更清楚。

中華民國內建了「中華」和「中國」，「台獨工作者」非去掉不可。於是就出現正式名稱叫「Republic of China」，卻老說自己和「China」沒有關係的奇怪現象。

中華民國的歷史始於辛亥革命，歷經軍閥互鬥、北伐統一、十年建設、對日抗戰、勝利光復、國共內戰、兩岸分治等不同階段。賴總統除了偶爾提一句革命志士「拋頭顱、灑熱血」，中間全部不要了。所以當川習會面談起中美共同抗日，賴總統哪來立場發聲呢？

特別是「抗戰勝利台灣光復回到中華民國」這段，發生在一九四九之前，卻經常整段被民進黨丟棄或扭曲，好像中華民國只從兩岸分治才與台灣有關。這麼做看來就是為了讓「台獨工作者」能邏輯自洽。但若真了解歷史，「台灣在中華民國」要比「中華民國在台灣」更符合史實。

民進黨這種對中華民國的掏空，十分不智。中華民國是兩岸建立共識的重要路徑，也能讓台灣在兩岸互動中找到「價值高地」。

或許有人會說：從大陸角度，中華民國已經被改朝換代了，中華民國的名稱符號，只能在歷史語境下存在，哪來的共識？

沒錯，大陸不承認中華民國的現在進行式，但正因為中華民國帶著「中華」和「中國」的內涵，以及與大陸緊密相連的歷史，中華民國對兩岸關係和台海和平都是正面的。

中華民國和孫中山的三民主義：民族、民權、民生，緊密相連。民族的團結融合、民權的共和民主、民生的繁榮富強，是孫中山創建「中華民國」的理想，這些核心價值，就是中華民國的價值高地。

孫中山雖未如此逐字解說，我們可從文化意涵出發，為「中」「華」「民」作一番當代詮釋：「中」聯繫了中土與共同的歷史根源，「華」象徵文明的光華與生活的繁盛，「民」則提醒我們，人民應是國家的主人。

在這些價值上，兩岸高度可能找到共識。民族能化解分裂的疑慮，民權和民生兩岸能各自展現優勢，有很大相互學習與彼此合作的空間。

既然接受了中華民國，民進黨如果能停止掏空，從民族、歷史、文化的角度，回填中華民國的內涵，兩岸僵局才更可能打破，而且或許比任何軍火更能保障台灣的安全。這是中華民國生日這天我許的一個願，但當政者能聽得進去嗎？

（作者為世新大學講座教授）

中華民國 國慶 民進黨

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