國慶文告言不由衷 總統自說自話

賴清德總統今年的國慶談話，通篇文稿呈現溫和、包容與成果共享，這和他平時施政展現的強硬風格、朝野分裂現狀，以及結構性的經濟問題，存在著演說修辭與治國現實之間的矛盾與考驗，而貫穿其中的是言不由衷與存心硬幹的理念。

賴清德說台灣自我防衛不是挑釁，從美國買了大量的武器，是為了提升全社會的防衛韌性，可以理解；但是「抗中保台」、視中國大陸為「境外的敵對勢力」，這種尖銳的言詞，任何角度看，都是挑釁；中國大陸對賴清德平時的言行考察，當然重於國慶文告。

全世界支持北京一中政策的已有一百多個國家，台灣強烈反對，認為兩岸互不隸屬，這樣狀況下，兩岸要重啟對話，極端困難。兩岸關係又有多大可能「在對等尊嚴下與中國對話」？

賴清德強硬的自我定位為「務實的台獨工作者」，但在國慶演說中展現溫和姿態，願意在對等尊嚴下與中國對話，這樣思維的轉變，自己相信嗎？

賴清德希望台灣朝野對話與全民團結，這訴求，在任何時空環境下，是民主國家政治人物該有的容忍與期許。但今年賴清德推動了立委大罷免，這本帳，該怎麼解釋？兩次的大罷免，民進黨都大敗，浪費龐大社會成本，立法院長韓國瑜說，大罷免不是民主而是政治獵殺，賴清德沒有悔悟與道歉，只要求朝野對話，這是一廂情願自說自話。

賴清德不顧念自己只是四十%選票選出來的少數總統，一意孤行不重協商。現在總預算案送到立法院，要跨黨派協商全民團結，在野黨是賴清德的橡皮圖章？立法院三讀通過的法案，行政院長以「不副署」回應，違法違憲，行政立法僵局，台灣民主遭受重大傷害，總統不出面排解，這樣的政治環境，要全民團結，是說給誰聽？口頭要求團結，實際上卻拒絕合理協商，這會構成明確的施政落差。

面對國內產業發展不均，經濟高成長主要由台積電等高科技公司所帶動，但傳統產業與基層服務業並未享受到相同的轉型成果。面對民意壓力和朝野角力，賴清德採取普發現金的一次性紅利措施，外界質疑，這會偏離長期制度化的財政規畫。行政院在中央總預算裡，編列全民每人一萬元紅利，國民黨提出要發兩萬元，執政黨不找在野黨協商，民眾正在看，假如立法院三讀通過發兩萬元，卓榮泰要不要副署？

民無信不利，賴清德亦復如此，政府更應以誠信立國。