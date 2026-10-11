快訊

影／101國慶展演登場 600台無人機搭配煙火燈光

北一女、建中、中一中領銜 9明星高中籲教育部立「逕升大學」專法

聽新聞
0:00 / 0:00

立於山巔的空中樓閣

聯合報／ 張瑞雄／台北商業大學榮譽講座教授（台北市）

國慶演說，是元首對全體國民，也是對世界發表的談話。以此標準衡量，賴總統的講話有數字、有細節、有溫度，獨缺高度。

先看細節，尤其是反毒政策。總統談「新世代反毒策略行動綱領」、唾液毒品快篩，還詳述毒駕初犯罰十五萬元、拒測罰二十七萬元、累犯不設上限，以及同車乘客連帶受罰。前面甚至將行政院打擊詐欺指揮中心列為常設任務編組。這些措施固然重要，但更像行政院的修法說明與警政署工作報告，寫進國慶文告，彷彿部長在立法院備詢。一篇不到三十分鐘的演說，罰款數字占了好幾行，國家發展方向反而被擠到後面。

反毒、反詐的決心要不要表達？當然要。但一句「政府對毒品與詐騙絕不寬貸」已足夠，具體罰則留給部長說明即可。元首演說不應流於政策細節的報告，而應提出國家願景與人民希望。

「山巔之城」是全篇主軸。城在山上、鹽與光，皆出自《馬太福音》第五至七章的登山寶訓。「山上之城」也是美國清教徒溫斯羅普曾經使用、雷根後來反覆引用的比喻。借用典故無妨，但隨後又接上「護國神山」、「護國群山」，山、城、鹽、光層層堆疊，反讓人難以掌握主軸。

更重要的是實質內容。加薪、成長津貼、租屋、長照，再到十三項戰略產業，構成一份完整的政策清單，卻描繪不出卅年後國家樣貌。結尾高喊「為下一個卅年」，但藍圖何在？人口縮減後的台灣將是什麼模樣？憲政運作如何更加穩定？能源政策也僅止於「務實評估各種能源選項」。這些攸關國家長遠發展的問題，演說都未提出清楚答案。

行政院不副署立法院通過的法案，總統又將如何調和？全篇隻字未提。每月五千元的成長津貼、普發一萬元、各項津貼調升，以及毒駕與詐欺修法，哪項不涉及國會？朝野對峙、預算與法案屢屢卡關，已是當前國政亟待解決的難題。文告卻只輕輕帶過一句「政黨可以競爭，意見可以不同」，未提出化解僵局的方法。

至於團結，文告中「全民團結一心」、「讓我們團結一起」各出現一次，另有選前的團結呼籲。但團結不能只靠口號，更要說明為何團結、願意相互退讓什麼，又願意坐下來協商什麼。文告既未說明團結的對象，也未提出團結的方法，終究流於空泛。

更何況，這是中華民國的國慶。文告全文僅在開頭「慶祝中華民國國慶」、結尾「中華民國加油」各提及一次，中間通篇以「台灣」為主。兩個名稱並用，本是政治現實；問題在於，演說完全沒有交代兩者的歷史與憲政關係；辛亥革命、雙十國慶的由來，乃至中華民國憲法，隻字未提。文告一再強調「維持現狀」，但台海現狀的法理基礎，正與中華民國憲政體制密不可分。談現狀，卻不說明現狀的內涵；慶祝國慶，卻不交代這個國家為何而慶。

賴總統今年國慶演說以「山巔之城」為題，立意高遠，內容欠缺領導人應有的宏觀視野與戰略高度。國慶演說應提出凝聚全民共識的願景，而非堆砌政策清單與經濟數字；「山巔之城」應讓人民看見遠方的風景，而不是細數登山鋪了多少階梯。如果政府只看見山巔的光芒，卻忽略山腳下的人民，更無法團結國人，再壯麗的「山巔之城」，終究只是一座缺乏穩固地基的空中樓閣。

國慶 快篩 警政署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賴總統國慶演說背景：「山巔之城」建造在經濟護國群山之上

府方人士：山巔之城源自聖經 甘迺迪、雷根曾引用

「山巔之城莫忘山腳人民」 鄭麗文籲賴總統勿親手關上和平之門

批賴總統不誠實面對問題 黃國昌：以山巔之城為目標 未見山腳人民痛苦

相關新聞

朝野應立即協商 修復憲政秩序

雙十國慶大會上，賴總統強調國家的主人是人民，並肯定自由民主與經濟發展可以並進。然大會主席立法院長韓國瑜指出，去年的大罷免及今年行政院長不副署國會三讀法案，已使民主出現裂痕，呼籲賴總統化解行政、立法兩院對立。

揭「假民主」的民生苦難

立法院長韓國瑜國慶致詞，提出「台灣安全、人民有錢、民主萬歲」三個願望，並警告賴清德總統，行政、立法若持續對立，不僅傷害民生，更可能讓台灣民主被外界視為「假民主、真獨裁」。這番警告，值得從憲法與人民生活的關係深入思考。

星期透視／回填中華民國 找回價值高地

雙十國慶，執政的民進黨看似照例慶祝，其實每年遇到和「中華民國」歷史有關的重要日子，民進黨總要面對一個自己製造的邏輯難題。

立於山巔的空中樓閣

國慶演說，是元首對全體國民，也是對世界發表的談話。以此標準衡量，賴總統的講話有數字、有細節、有溫度，獨缺高度。

國慶文告言不由衷 總統自說自話

賴清德總統今年的國慶談話，通篇文稿呈現溫和、包容與成果共享，這和他平時施政展現的強硬風格、朝野分裂現狀，以及結構性的經濟問題，存在著演說修辭與治國現實之間的矛盾與考驗，而貫穿其中的是言不由衷與存心硬幹的理念。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。