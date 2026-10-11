國慶演說，是元首對全體國民，也是對世界發表的談話。以此標準衡量，賴總統的講話有數字、有細節、有溫度，獨缺高度。

先看細節，尤其是反毒政策。總統談「新世代反毒策略行動綱領」、唾液毒品快篩，還詳述毒駕初犯罰十五萬元、拒測罰二十七萬元、累犯不設上限，以及同車乘客連帶受罰。前面甚至將行政院打擊詐欺指揮中心列為常設任務編組。這些措施固然重要，但更像行政院的修法說明與警政署工作報告，寫進國慶文告，彷彿部長在立法院備詢。一篇不到三十分鐘的演說，罰款數字占了好幾行，國家發展方向反而被擠到後面。

反毒、反詐的決心要不要表達？當然要。但一句「政府對毒品與詐騙絕不寬貸」已足夠，具體罰則留給部長說明即可。元首演說不應流於政策細節的報告，而應提出國家願景與人民希望。

「山巔之城」是全篇主軸。城在山上、鹽與光，皆出自《馬太福音》第五至七章的登山寶訓。「山上之城」也是美國清教徒溫斯羅普曾經使用、雷根後來反覆引用的比喻。借用典故無妨，但隨後又接上「護國神山」、「護國群山」，山、城、鹽、光層層堆疊，反讓人難以掌握主軸。

更重要的是實質內容。加薪、成長津貼、租屋、長照，再到十三項戰略產業，構成一份完整的政策清單，卻描繪不出卅年後國家樣貌。結尾高喊「為下一個卅年」，但藍圖何在？人口縮減後的台灣將是什麼模樣？憲政運作如何更加穩定？能源政策也僅止於「務實評估各種能源選項」。這些攸關國家長遠發展的問題，演說都未提出清楚答案。

行政院不副署立法院通過的法案，總統又將如何調和？全篇隻字未提。每月五千元的成長津貼、普發一萬元、各項津貼調升，以及毒駕與詐欺修法，哪項不涉及國會？朝野對峙、預算與法案屢屢卡關，已是當前國政亟待解決的難題。文告卻只輕輕帶過一句「政黨可以競爭，意見可以不同」，未提出化解僵局的方法。

至於團結，文告中「全民團結一心」、「讓我們團結一起」各出現一次，另有選前的團結呼籲。但團結不能只靠口號，更要說明為何團結、願意相互退讓什麼，又願意坐下來協商什麼。文告既未說明團結的對象，也未提出團結的方法，終究流於空泛。

更何況，這是中華民國的國慶。文告全文僅在開頭「慶祝中華民國國慶」、結尾「中華民國加油」各提及一次，中間通篇以「台灣」為主。兩個名稱並用，本是政治現實；問題在於，演說完全沒有交代兩者的歷史與憲政關係；辛亥革命、雙十國慶的由來，乃至中華民國憲法，隻字未提。文告一再強調「維持現狀」，但台海現狀的法理基礎，正與中華民國憲政體制密不可分。談現狀，卻不說明現狀的內涵；慶祝國慶，卻不交代這個國家為何而慶。

賴總統今年國慶演說以「山巔之城」為題，立意高遠，內容欠缺領導人應有的宏觀視野與戰略高度。國慶演說應提出凝聚全民共識的願景，而非堆砌政策清單與經濟數字；「山巔之城」應讓人民看見遠方的風景，而不是細數登山鋪了多少階梯。如果政府只看見山巔的光芒，卻忽略山腳下的人民，更無法團結國人，再壯麗的「山巔之城」，終究只是一座缺乏穩固地基的空中樓閣。