揭「假民主」的民生苦難

立法院長韓國瑜國慶致詞，提出「台灣安全、人民有錢、民主萬歲」三個願望，並警告賴清德總統，行政、立法若持續對立，不僅傷害民生，更可能讓台灣民主被外界視為「假民主、真獨裁」。這番警告，值得從憲法與人民生活的關係深入思考。

憲法不只規範政府權力，更保障人民的生存、自由、尊嚴與幸福。憲法第十五條保障生存權、工作權及財產權；第一五五條、第一五七條則要求國家實施社會保險制度、推行衛生保健事業。然而，賴清德與卓榮泰執政兩年多，行政、立法衝突不斷，重大憲政爭議接連發生。政府究竟將多少心力用於改善民生，又耗費多少心力在選舉動員與政黨對抗？

今年中央政府總預算歲出二兆九八七○億元，行政院又提出追加預算六○七六億元，若全數通過，歲出規模將達三兆五九四六億元。政府動用如此龐大的公共資源，人民生活究竟改善多少？預算增加，不代表人民獲得更好的照顧，更不能忽略財政紀律與租稅公平。

內政部統計，今年第一季全國房價所得比九點四七倍，全國房貸負擔率達百分之四十一點四六。青年難以購屋，家庭背負沉重房貸，政府如何讓人民安居樂業？主計總處公布，今年七月本國籍全時受僱員工經常性薪資，若納入部分工時員工及產業移工，全體受僱員工中位數僅三九六二九元。扣除食衣住行與家庭扶養費用，還能剩下多少？高科技產業繁榮，傳統產業與基層勞工能否公平分享經濟成果？

今年健保醫療給付費用總額達九八八三億餘元，長照3.0的十年計畫經費估計超過一兆四千億元。然偏鄉醫療、醫護人力及家庭長照負擔，仍有待改善。人民需要的是生病有醫師、失能有人照顧、年老能有尊嚴，而非漂亮的預算數字。

韓國瑜提出「台灣安全」，更是人民最基本的生存期待。面對兩岸軍事對立與安全風險升高，政府除應強化國防，更須審慎處理兩岸關係，降低衝突、維持和平，不能忽略人民安居樂業的期待。

尤其令人憂慮的是，卓榮泰數度不予副署立法院三讀法案，引發重大憲政爭議。憲法第卅七條規定，總統公布法律須經行政院長副署；第七十二條規定，總統收到法律案後十日內應予公布；增修條文第三條則設有覆議制度。故副署是行政院長對總統行為共同負責的制度，而非行政院長否決國會立法的權力。行政院認為法律窒礙難行，應依法提出覆議；認為違憲，則應循憲法審判程序尋求救濟，不能逕以拒絕副署阻斷法律公布。

憲法增修條文第三條第一項明定，行政院長由總統任命。依筆者對憲政體制的理解，總統既有任命權，也應對行政院長的去留負起政治責任。賴清德對於屢次拒絕副署、造成憲政僵局的卓榮泰，應依法予以免職，另任行政院長。不能享有任命權，卻逃避憲政責任。憲法第四十八條總統就職誓詞明定：「余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託。」這是總統對全體人民的莊嚴承諾。

從憲政秩序、財政紀律、所得分配、住宅政策、醫療福利，到兩岸和平與社會和諧，無一不需要政府認真治理，不能任由選舉布局與政黨鬥爭占據施政心力。民主不是只有投票權，更要保障人民的生存、自由、尊嚴與幸福。掌握國家權力的賴總統，應把人民的生死尊嚴與生活幸福當作大事，不能讓民主只剩選舉與權力爭奪，卻把民生苦難留給人民。