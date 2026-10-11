朝野應立即協商 修復憲政秩序

雙十國慶大會上，賴總統強調國家的主人是人民，並肯定自由民主與經濟發展可以並進。然大會主席立法院長韓國瑜指出，去年的大罷免及今年行政院長不副署國會三讀法案，已使民主出現裂痕，呼籲賴總統化解行政、立法兩院對立。

要求國會守憲，政府更應守法。卓揆在新會期施政報告中，懇請國會支持總預算、追加預算、國防採購預算及優先法案，並要求謹守憲政分際。然行政院對三讀法案不予副署，使法律公布陷入僵局，又如何取信於民？

民主法治國家的根本，在於所有權力均受憲法拘束。立法院代表人民議決法律與預算，行政院依法施政並對國會負責，司法機關則負責裁判憲法爭議。國會多數不能任意侵入行政權核心領域，行政權更不能因不認同國會決議，就自行決定法律能否公布。

憲法第卅七條規定，總統公布法律須經行政院長副署；第七十二條要求總統收到法律案後，應於十日內公布。增修條文第三條另設覆議程序；行政院認為法案窒礙難行，得經總統核可，於法定期限內移請覆議；若全體立委二分之一以上維持原案，閣揆應即接受。副署制度應與覆議程序一併理解，不能另行創設不受期限與外部制衡的否決權。

行政院若主張法案違憲，應具體說明理由，循憲法訴訟及聲請暫時處分等程序尋求救濟。聲請本身不代表法律停止效力，行政院也不能既是爭議當事人，又充當最終裁判者。即使憲法審判運作受阻，也應設法修復司法機制，而非由行政權取而代之。

倘若行政院只要拖過公布期限，就能使國會決議永久失效，憲法所定期限豈不反成行政否決的工具？逾期爭議應依法釐清，不能以自身造成的延宕，反過來推導出毋須履行憲法義務的結論。

預算同樣不能淪為政黨角力的人質。依預算法，總預算須於年度開始四個月前送審、一個月前議決、十五日前公布。一一五年度總預算拖至當年八月十四日才三讀，立法院未遵守法定期限，同樣應予檢討，不能挾國會多數而任性違法。一一六年度預算應如期完成，行政院須提供資料、接受審查，國會則應依法監督，不得無限期擱置。

追加預算與國防預算，應逐項說明急迫性、財源、執行期程及預期績效；油電補貼須交代政策成本與改革方案，不能將弱勢津貼與增資撥補綁在一起，迫使國會概括接受。國會凍結經費亦須具備合法、合理條件；行政院若有異議，應循法定程序解決，不得逕以流用或其他手段架空國會審議結果。

要恢復憲政秩序，朝野應立即建立協商時程，逐案處理不副署爭議，循合憲程序完成法律公布；排定預算審查、協商及表決期限；總統更應促成院際溝通，共同修復憲法審判機制。

期盼朝野停止惡鬥，讓法律依憲公布施行，預算依法如期審議。人民的眼睛是雪亮的，誰尊重制度、誰阻斷程序，終須接受檢驗。政黨可以輪替，民主法治不能陪葬。