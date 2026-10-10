松機爭論 須估損失多少空運量能

台北市長蔣萬安再度提出松山機場遷移構想，主張利用釋出的土地發展ＡＩ產業、住宅與公園，並解除周邊建築高度限制，讓延續數十年的松機存廢再度成為焦點。然而，這場爭論長期存在一個誤區：我們總是計算松機遷走後能釋出多少土地、增加多少建築容積，卻很少計算台北可能因此損失多少航空運輸能力。

國際大都會需要的不只是摩天大樓、產業園區與企業總部，更需要便利、密集且具有成長空間的航空運輸網路。紐約有甘迺迪、紐華克與拉瓜地亞機場；倫敦有希斯洛、蓋威克等機場；東京有羽田與成田；上海有虹橋與浦東；首爾有金浦與仁川。這些都會區都以多座機場承擔航空需求。北京更有值得借鏡前例：二○一九年大興機場啟用後市區的南苑機場才關閉，北京首都機場繼續營運，維持雙機場布局。

這些城市的共同邏輯是：面對航空需求成長，持續擴充運輸能力，而非將減少機場視為都市進步。松山機場與桃園機場雖分屬不同縣市，卻共同服務台北都會區；訂機票時，兩者都是來往台北的選項。因此，松機遷移不能只問桃機能否接收既有航班，更要問關閉一處起降節點後，台北都會區的航空運輸能力究竟增加還是減少？

並且，航廈容量不等於跑道與空域容量。桃機第三航廈能增加旅客報到、安檢及登機的處理能力，卻不代表每小時起降架次也能同比例增加。航空容量還受到跑道配置、航路、終端空域及航管程序限制。

桃園與松山的進離場航路彼此關聯。關閉松機可能減少部分航路衝突，卻也失去一處運作中的機場。整體容量如何變化，必須經過專業模擬，不能只憑第三航廈的旅客容量，就認定可以取代松機。更何況，桃機第三航廈與第三跑道原本就是為了因應自身成長需求，若再將松機航班移入，還剩多少長期擴充空間？

台北人口增長即使停滯，也不代表航空需求停滯。隨著國際商務、觀光、科技產業與跨境人才流動增加，航空需求也將隨之成長。對東京、上海、首爾等短程商務航線，市中心機場更有節省地面交通時間的優勢。

松機當然也有代價，噪音、航高限制、土地使用與都市發展，都應納入評估；但絕不能只計算遷移後的土地開發利益，卻不計算失去航空服務的成本。因此，在決定松機去留前，政府必須提出未來二、三十年的航空需求預測，比較保留雙機場、整併至桃機，以及另行開發機場等方案，在運輸容量、擴充空間及交通成本上的差異。

向上發展的國際大都會，需要更多有效的空運吞吐量，而不是只追求更多建築容積。台北需要思考的，不只是松機遷走後能蓋多少房子，而是二十年後通往世界的大門，到底是流暢還是擁擠。