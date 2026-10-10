北台灣海空應有新布局

松山機場最大的優點，就是方便。對商務人士、政府機關與部分國內航線旅客來說，它確實有不可否認的價值。但方便，不代表永遠合理。

松山機場是全球少數仍位於市區核心附近的機場之一，這類機場多半興建於城市發展早期，當時周邊仍有足夠腹地；然而，隨著都市不斷擴張，機場逐漸被城市包圍。其最大優點是交通便利，能快速服務首都商務與行政需求；但相對地，也長期衍生噪音、建築限高、飛航安全風險、都市發展受限與擴建困難等問題。

從這個角度來看，台北市長蔣萬安提出遷移松山機場、原址打造ＡＩ園區的構想，值得被討論，也值得給予支持。

事實上，松山機場遷移並非全新議題。早在二○○九年，時任立法委員蔡正元就曾提出「新松山機場」方案，主張將松山機場跑道遷至淡海外海，原址則保留旅客報到、行李託運等航廈服務功能，並興建高速軌道連接台北市區與外海新機場。此一構想的重點，是採取「航廈與跑道分離」的設計模式，不過，當年提出的「廿二公里、六分鐘」等數據，今日仍需依最新軌道技術、工程成本、飛航安全等條件重新檢驗。

然而，這項構想並非空想。從區域發展角度來看，若未來新機場設於淡海、沙崙外海或鄰近海域，便可進一步與台北港既有港埠物流、倉儲、聯外道路及海運機能整合。如此一來，新機場將不只是單一航空設施，而有機會與港口、公路、軌道、物流園區及產業腹地共同形成北台灣的海空聯運節點。

淡水、八里、五股、新莊、板橋與桃園之間，已具備透過台六十四線快速道路串聯的基礎條件；再搭配淡江大橋、台六十一線西濱快速道路、捷運系統及快速軌道，新機場將不只服務台北市，也可連接新北西側與桃園生活圈，形成北台灣共同使用的海空門戶。尤其在貨物運輸、冷鏈物流、跨境電商、保稅倉儲、商務航空與緊急救災物資調度等面向，若能與台北港分工整合，將有助於提升北台灣整體運輸韌性與產業支撐能力。

更重要的是，新機場若採人工島或填海工程，也可為最近受關注的「土石之亂」提供一項可能解方。讓合格土石方作為人工島、填海造地、護岸結構或地盤改良材料，便可降低汙染與違法處置風險，也能讓原本被視為負擔的土方，轉化為公共建設資源。

松山機場去留牽涉層面甚廣，不可能只靠一句口號決定，也不應因政治立場而輕易否定。它需要的是嚴謹評估、跨域整合與長期視野。台北不能永遠用廿世紀的機場配置，面對廿一世紀的產業競爭；北台灣也不能只用單一城市的角度，處理早已跨越行政邊界的交通、產業與環境問題。