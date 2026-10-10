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大學拚AI發展…用電將成最大考驗 台科大校長揭困境

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中華民國的永恆意義

聯合報／ 周玉山／前考試委員（台北市）

一九一一年十月十日晚八時，湖北新軍中的革命黨人，在武昌城內的楚望台附近起義，次日光復武昌和漢陽，隔日又光復漢口。革命軍成立中華民國軍政府鄂軍都督府，如黃克強先生日後所言，「能爭漢上為先著，此復神州第一功」，至今一一五年了。

一九一二年一月一日，孫中山先生在南京就任臨時大總統，重申國號為中華民國，這是他的宿願，且為抵死所獲。一九一六年七月十五日，他在上海闡述中華民國的意義，至今讀來，仍感新穎。

我們的國名是中華民國，而非中華共和國，其來有自。孫先生表示，此「民」之意義，是他研究十餘年的結果。他半生在海外，對歐美的學說事蹟多所取法，但非照單全收，強調應有創制的精神。換言之，他主張直接民權，超越歐美的共和國。因為共和政體為代議政體，民國政體則兼具創制權、廢止權、退官權等。代議政體是由人民選舉代表組織議會，並選舉官吏處理政務，結果議會流於專橫，政府流於無能，人民除了投票，無權過問政治。孫先生看在眼裡，因此改間接民權為直接民權。

孫氏理想，蔣氏實行。一九四七年一月一日，蔣介石先生擔任主席的國民政府，公布了中華民國憲法全文一七五條，並自同年十二月二十五日施行。其中第一二九條至第一三六條，題為「第十二章：選舉、罷免、創制、複決」，也就是直接民權。我服務過的考試院，則載於憲法第八十三條至第八十九條。孫先生的五權憲法主張，同時正式入憲，當可告慰他於天上。

但是，毛澤東一再背叛中華民國。他於一九三一年十一月七日，趁九一八國難，推出「中華蘇維埃共和國臨時中央政府」，又於一九四九年十月一日，趁戰後民生凋敝，推出「中華人民共和國中央人民政府」。中共建立政權後，於一九五四年公布「中華人民共和國憲法」，而於二○一八年最新修正。時序已入二十一世紀，這部憲法仍然六度出現「中國共產黨領導」。相形之下，中華民國憲法中，則無任何政黨的名字，自無一黨獨大的規定。那一部憲法更民主？更具永恆意義呢？

我們的國名是中華民國，而非「中華人民共和國」。後者為史達林所欽定，與當時其他十三個「人民共和國」，同為蘇聯的附庸，劉少奇帶回訓令，經政治協商會議過場而推出。蘇聯解體後，大部分的「人民共和國」脫離束縛，恢復自由之身，如今只剩「中華人民共和國」，和「朝鮮民主主義人民共和國」相濡以沫，不知伊于胡底？

所謂人民，中共的概念與眾有別，名同而實異。例如「人民政協共同綱領」中，人民的定義是：「工人階級、農民階級、城市小資產階級、民族資產階級，以及從反動階級覺悟過來的某些愛國民主分子。」這還是含有統戰意味的從寬解釋，但非指全民，自不待言。時至今日，人民的定義是：「擁護社會主義和祖國統一的愛國者。」假如懷疑或未表示擁護，就不是人民，甚至是敵人。此為《中國大百科全書》的規定，我們要如何以順為正？

於是，愈來愈多的大陸人士，主張向民權主義補課，重溫孫先生的思想，乃至嚮往一個永恆的中華民國。台灣當局也應該檢討，何以大多數的台灣人民，如此懷念蔣經國先生。原因無他，蔣先生執政的成果，最接近三民主義的理想。一個民族平等、民權發達、民生樂利的國度，並非烏托邦，而有前例可循。現請兩岸當局，打破「黨天下」的執念，面對從孔子到孫先生的「公天下」召喚，調整心態與步伐，自十月十日始。

中華民國 蔣介石 孫中山

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