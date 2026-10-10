讀家觀點／紀念辛亥雙十：還中華民國真面目

今天是民國一百一十五年的雙十國慶日。這些天以來，看見我國駐外館處的國慶邀請函，竟然出現「台灣雙十國慶」的名稱，不禁令人深思：我們究竟在慶祝誰的國慶日？民國元年，中華民國誕生於大陸，當時台灣還在承受日本殖民的魔難，直到民國三十四年終於獲得光復。雙十國慶紀念的是辛亥革命開啟中國民主共和的歷史進程，從來就不是台灣變成一個新國家的紀念日。

台灣是我們生活的家園，中華民國則是我們所屬的政治共同體，兩者原本並不衝突。然而，這些年來有人不斷把中華民國限縮成台灣，彷彿只有徹底斬斷中華民國主權涵蓋全中國的憲法事實，才能凸顯台灣的主體性。但，如果連自己的歷史都不願面對，要如何向世界說明自己是誰？

我們需要重新認識中華民國的本來面目。孫中山領導革命，推翻兩千年來的君主帝制，建立亞洲最早的共和國，期待透過民族、民權與民生的擘畫，實現全體中國人的幸福，這就是「主權在民」的意義。中華民國政府於民國三十八年遷台，此後歷經戒嚴與解嚴，尤其是國會改選與總統直選，生活在台灣的人爭取到得來不易的民權。我們當然要珍惜這項成就，但不能因此倒果為因，將中華民國的歷史始於台灣；更不能把中華民國本具的中國性，視作需要割除的政治包袱。

中華民國的建立本就具有面向全中國的歷史格局，台灣的民主發展正是這個國家歷經艱難後取得的重要成果。守護中華民國，不是守護任何政黨對台灣的壟斷詮釋，而是守護憲法保障的自由與法治。

更值得深思的現象是：面對當前台海日益緊張，究竟應該如何避免兩岸兵戎相見？有人覺得只要中華民國變得愈來愈「台灣」，就能與大陸畫清敵我界線，藉此確保台灣安全；這樣的思維恐忽略根本問題：兩岸原本共同擁有辛亥革命成立中華民國的歷史記憶。如果我們放棄中華民國本來具有的中國性，甚至自甘於把「中國」完全讓給中華人民共和國來定義，無異於放棄一項和大陸同胞展開對話的共同資產。

中華民國若能恢復其原有的中國性，讓大陸同胞理解這同樣是中國人建立的共和國，台灣民主是中國人實施民主政治的重要經驗，是否更有可能創造彼此相互理解共創未來的空間？中華民國的民主果實，更應是兩岸面向統一的過程中對話與協商的重要基石。

我們不該因珍惜台灣民主，就把大陸同胞視作敵人；大陸同樣不該因希望國家統一，就忽略台灣同胞對民主的堅持。真正有意義的和平，不是要求任何一端放棄尊嚴，而是讓彼此逐漸理解對方最在意的價值。中華民國既然保有孫中山主張三民主義與五權憲法的傳統，就應該大膽提出自己對中國未來的想像，而不是將自身限縮成一座海島的政治敘事。

紀念雙十國慶，筆者最想說：回歸中華民國的本來面目，恢復中華民國本來面向全中國的視野，才能真正保衛台灣。不忘先賢拋頭顱灑熱血的意義，就是堂堂正正認同自己是生活在台灣的中國人，坦然面對中華民國就是中國民主的燈塔，讓我們堅持守護，替全體中國人繼往開來。