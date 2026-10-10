快訊

大學拚AI發展…用電將成最大考驗 台科大校長揭困境

聽新聞
0:00 / 0:00

莫忘亞洲第一個民主共和國

聯合報／ 周祝瑛／大學退休教授（台北市）

生日」一詞由來，可追溯古代西方與宗教、曆法及王權建立有關的傳統，且據說女性到了十二世紀，生日才開始被納入慶祝的行列。到了十八、九世紀工業革命與機器製造取代人力後，開啟了現代以生日蛋糕與派對等祝賀形式。至於在傳統中國，則以「生辰」代表一個人出生時以干支記錄時間與日期，用生辰八字計算斤兩，推算往後一生的運勢。這些做法純屬民間算命之術，甚至有人以此為新生兒命名，但並無慶生儀式。直到約十一世紀北宋年間，朝廷正式將「生日賜禮」加入國家法令制度中，民間也對六旬（六十歲以上）長輩，舉辦做壽與祝壽等活動。

至於今年，在舉國歡慶一一五年雙十國慶與連續假日之餘，是否還有人回想起百餘年前，那個讓千萬青年與百姓，拋頭顱、灑熱血，犧牲小我、完成大我，好不容易才推翻維繫了三、四千年的世襲帝國王朝，建立亞洲第一個民主共和國（一九一二年一月一日正式成立）。所以在歡度雙十國慶的時刻，我們不敢遺忘這一難得的國家生日，是當年許多人用生命與鮮血爭來留給後代子孫的餘蔭與庇護！

同樣的，當我們在歡欣慶祝自己或親友的生日時，是否也想到這一天是有人冒著生命危險，甚至在九死一生中把孩子生下來？根據醫學統計，生小孩的「產痛」指數，在疼痛評估量表中被歸為最高級別，堪稱是所有疼痛之冠。這也說明了任何跟出生有關的生日中，其實都意味著出生時是母親飽經苦痛、甚至用命換來的「結果」。難怪一位婦產科醫師與他的接生團隊，在看到嬰兒落地時，會為他們歡唱人生中的第一首「生日快樂歌」，歡迎新生兒來到人世間。

這不禁讓人想起，那個生在北極格陵蘭的半突蟲，每年只能利用短暫的夏季陽光，努力攝取養分成長，等到北極短暫的陽光褪去，它又變回原來的一根小冰柱掛著。就這樣年復一年，長達十四年成熟後，就得迅速交配及繁衍下一代，然後生命很快便告罄。由此可見，生物界為了繁衍下一代，北極半突蟲可以用十四年的努力與等待，換取後代子孫一個「生日」的機會！

因此，無論中外，大至一個國家的創立過程，從革命與爭戰中，踏著無數人的鮮血，靠著先人的無私奉獻，為新的世代成就一番嶄新的社會與制度，完成上一代人夢寐以求的新生活；小自個人的出生與成長，也都是母親歷經懷胎、陣痛與生產而來的恩典。當眾人為自己慶生，在享受著蛋糕、燭光，甚至在吃著紅蛋、豬腳與麵線之際，是否也該思念一下：有一個人，曾經在這一天，不顧一切的在為你我的出生而奮力！

是啊，能歡歡喜喜的過生日，真的不容易！

派對 生日 時間

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

婦聯會辦國慶音樂會 雷倩引國旗歌詞盼國家團結

賴總統國慶晚會談經濟成果 讓世界需要台灣、更要人民有感

〈毋係一儕人〉讓客語走進年輕世代生活，唱出新北客家記憶與文化

除了人類只有虎鯨會停經？中年突然無法生育…演化背後藏著「婆媳心機」

相關新聞

北台灣海空應有新布局

松山機場最大的優點，就是方便。對商務人士、政府機關與部分國內航線旅客來說，它確實有不可否認的價值。但方便，不代表永遠合理。

松機爭論 須估損失多少空運量能

台北市長蔣萬安再度提出松山機場遷移構想，主張利用釋出的土地發展ＡＩ產業、住宅與公園，並解除周邊建築高度限制，讓延續數十年的松機存廢再度成為焦點。然而，這場爭論長期存在一個誤區：我們總是計算松機遷走後能釋出多少土地、增加多少建築容積，卻很少計算台北可能因此損失多少航空運輸能力。

中華民國的永恆意義

一九一一年十月十日晚八時，湖北新軍中的革命黨人，在武昌城內的楚望台附近起義，次日光復武昌和漢陽，隔日又光復漢口。革命軍成立中華民國軍政府鄂軍都督府，如黃克強先生日後所言，「能爭漢上為先著，此復神州第一功」，至今一一五年了。

莫忘亞洲第一個民主共和國

「生日」一詞由來，可追溯古代西方與宗教、曆法及王權建立有關的傳統，且據說女性到了十二世紀，生日才開始被納入慶祝的行列。到了十八、九世紀工業革命與機器製造取代人力後，開啟了現代以生日蛋糕與派對等祝賀形式。至於在傳統中國，則以「生辰」代表一個人出生時以干支記錄時間與日期，用生辰八字計算斤兩，推算往後一生的運勢。這些做法純屬民間算命之術，甚至有人以此為新生兒命名，但並無慶生儀式。直到約十一世紀北宋年間，朝廷正式將「生日賜禮」加入國家法令制度中，民間也對六旬（六十歲以上）長輩，舉辦做壽與祝壽等活動。

讀家觀點／紀念辛亥雙十：還中華民國真面目

今天是民國一百一十五年的雙十國慶日。這些天以來，看見我國駐外館處的國慶邀請函，竟然出現「台灣雙十國慶」的名稱，不禁令人深思：我們究竟在慶祝誰的國慶日？民國元年，中華民國誕生於大陸，當時台灣還在承受日本殖民的魔難，直到民國三十四年終於獲得光復。雙十國慶紀念的是辛亥革命開啟中國民主共和的歷史進程，從來就不是台灣變成一個新國家的紀念日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。