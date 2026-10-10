莫忘亞洲第一個民主共和國

「生日」一詞由來，可追溯古代西方與宗教、曆法及王權建立有關的傳統，且據說女性到了十二世紀，生日才開始被納入慶祝的行列。到了十八、九世紀工業革命與機器製造取代人力後，開啟了現代以生日蛋糕與派對等祝賀形式。至於在傳統中國，則以「生辰」代表一個人出生時以干支記錄時間與日期，用生辰八字計算斤兩，推算往後一生的運勢。這些做法純屬民間算命之術，甚至有人以此為新生兒命名，但並無慶生儀式。直到約十一世紀北宋年間，朝廷正式將「生日賜禮」加入國家法令制度中，民間也對六旬（六十歲以上）長輩，舉辦做壽與祝壽等活動。

至於今年，在舉國歡慶一一五年雙十國慶與連續假日之餘，是否還有人回想起百餘年前，那個讓千萬青年與百姓，拋頭顱、灑熱血，犧牲小我、完成大我，好不容易才推翻維繫了三、四千年的世襲帝國王朝，建立亞洲第一個民主共和國（一九一二年一月一日正式成立）。所以在歡度雙十國慶的時刻，我們不敢遺忘這一難得的國家生日，是當年許多人用生命與鮮血爭來留給後代子孫的餘蔭與庇護！

同樣的，當我們在歡欣慶祝自己或親友的生日時，是否也想到這一天是有人冒著生命危險，甚至在九死一生中把孩子生下來？根據醫學統計，生小孩的「產痛」指數，在疼痛評估量表中被歸為最高級別，堪稱是所有疼痛之冠。這也說明了任何跟出生有關的生日中，其實都意味著出生時是母親飽經苦痛、甚至用命換來的「結果」。難怪一位婦產科醫師與他的接生團隊，在看到嬰兒落地時，會為他們歡唱人生中的第一首「生日快樂歌」，歡迎新生兒來到人世間。

這不禁讓人想起，那個生在北極格陵蘭的半突蟲，每年只能利用短暫的夏季陽光，努力攝取養分成長，等到北極短暫的陽光褪去，它又變回原來的一根小冰柱掛著。就這樣年復一年，長達十四年成熟後，就得迅速交配及繁衍下一代，然後生命很快便告罄。由此可見，生物界為了繁衍下一代，北極半突蟲可以用十四年的努力與等待，換取後代子孫一個「生日」的機會！

因此，無論中外，大至一個國家的創立過程，從革命與爭戰中，踏著無數人的鮮血，靠著先人的無私奉獻，為新的世代成就一番嶄新的社會與制度，完成上一代人夢寐以求的新生活；小自個人的出生與成長，也都是母親歷經懷胎、陣痛與生產而來的恩典。當眾人為自己慶生，在享受著蛋糕、燭光，甚至在吃著紅蛋、豬腳與麵線之際，是否也該思念一下：有一個人，曾經在這一天，不顧一切的在為你我的出生而奮力！

是啊，能歡歡喜喜的過生日，真的不容易！